Похолодание придет на смену жаре - о погоде в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 3 сентября, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах Костанайской области ожидаются дождь, гроза, туман и шквал. Ветер северо-западный, скорость ночью 9-14 с порывами до 20 м/с, днём 15-20 с порывами до 23 м/с.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Температура воздуха ночью +8...+13, на юге +16, днём +13...+18, на юге +21 градус.
В Костанае в четверг без существенных осадков, порывы северо-западного ветра могут достигать 20 м/с. Ночью 10-12 градусов, днём 16-18 градусов.
- По области 4 и 5 сентября осадки маловероятны, ветер северный 9-14, местами 15-20 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура воздуха ночью +5...+10, днём +11...+16, на юге +19 градусов. В областном центре тоже без осадков. Ночью +7...+9, днём +14...+16 градусов.
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