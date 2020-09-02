Строительство общежития медколледжа в Костанае приостановил суд

Определение об обеспечении иска, которое приостанавливает строительство общежития медицинского колледжа, приняли в Костанайском городском суде 1 сентября. Оно подлежит немедленному исполнению и будет действовать до конца судебного разбирательства, предварительное заседание по которому назначено на 16 сентября.

Это уже второй иск, который инициировали жильцы ближайших к общежитию домов. Они считают, что стройка ведётся незаконно. В предыдущем судебном заседании судья не стала приостанавливать стройку. За несколько месяцев были построены 4 этажа. 27 июля производство по иску было прекращено - судья решила, что этот вопрос не относится к компетенции городкого суда.

Жильцы уточнили свои требования и подали новый иск. Теперь они просят признать незаконными договоры на строительно-монтажные работы.

- У нас есть новые доводы, мы ждём их документального подтверждения, - сообщил «НГ» юрист Ерлан ОСПАНОВ, представляющий интересы жильцов. - Госорганы должны за 5 рабочих дней ознакомиться с определнием и принять меры. Суд принял правильное решение. Ведь если строительство будет признанно незаконным, то зачем тратить бюджетные деньги?

Как сообщил житель дома № 183 по ул. Баймагамбетова Валерий Райхерт, пока строительство общежития продолжается. В АО «Рудныйсоколовстрой» отказались отвечать на вопрос, когда по факту будет остановлена стройка.

- Мы ждали, что в декабре стройка завершится и к началу следующего учебного года мы сможем заселить наших студентов, - рассказала "НГ" директор Костанайского высшего медицинского колледжа Айгерим ОСПАНОВА. - Раз суд приостановил строительство, значит, студенты продолжат жить на съёмных квартирах. Пока мы не собирали документы на заселение, но я знаю, что потребность превышает 250 мест, запланированных в стройке. Тем более, что мы в 2 раза больше, по сравнению с прошлым годом, набрали первокурсников.

Фото предоставлено Валерием РАЙХЕРТОМ