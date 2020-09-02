Раньше вызывать сотрудников ЦОН на дом имели право только инвалиды 1 и 2 групп, а также ветераны ВОВ, передает Informburo.kz.

Получать государственные услуги на дому смогут казахстанцы старше 65 лет / Фото пресс-службы госкорпорации "Правительства для граждан"

В Казахстане расширили список людей, которые имеют право получать государственные услуги на дому, сообщили в пресс-службе НАО "ГК "Правительство для граждан".

"Если раньше вызвать работника ЦОН на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие 1 или 2 группу инвалидности, и ветераны ВОВ, то теперь сделать это могут также граждане старше 65 лет. Это связано с введение ограничительных мер в Казахстане. В частности – с ограничением передвижения лиц старше 65 лет", – говорится в сообщении.

Для того, чтобы вызвать сотрудника госкорпорации на дом, гражданину или его опекуну необходимо позвонить по номеру единого контакт-центра 1414 и оставить заявку на получение услуги. После этого специалисты "Правительства для граждан" свяжутся с заявителем, уточнят полноту документов и назначат дату и время оказания госуслуги на дому. Выехать к услугополучателю должны не позднее семи рабочих дней после получения заявки.

Председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева рассказала, что за семь месяцев этого года работники госкорпорации оказали более 22 тысяч госуслуг с выездом на дом.

"При вызове мобильной группы на дом следует учесть, что услуги по документированию населения проводят работники миграционной полиции. Поэтому в случае необходимости замены удостоверения личности в связи с истечением срока действия, рекомендуем оставлять заявку как минимум за две недели с учётом времени на выезд и изготовление документа", – отметила Асемгуль Балташева.

Самыми востребованными услугами на дому являются выдача паспортов и удостоверений личности, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами, оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи и так далее.

"В условиях пандемии коронавируса сотрудники госкорпорации оказывают услуги с соблюдением всех мер безопасности. Все специалисты снабжены масками и антисептиками. Для минимизации контакта с услугополучателями специалисты ЦОН не проходят дальше холла и соблюдают социальную дистанцию", – добавили в пресс-службе.