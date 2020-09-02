Депутат Альтаев заявил, что неподготовленность власти к пандемии легла тяжким бременем на плечи казахстанцев, которые на последние деньги покупали лекарства, передает Informburo.kz.

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Отчитаться перед народом о результатах проведённой работы по борьбе с Covid-19 попросил премьер-министра РК Аскара Мамина депутат Мажилиса Нуржан Альтаев.

"Мы столкнулись с ужасающей ситуацией, несмотря на введение долгого режима ЧП, медицинские учреждения не были подготовлены к приёму пациентов. В большинстве из них наблюдался дефицит лечебных препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, оснащения. Дополнительные койко-места для приёма пациентов также не были организованы, сдача тестов на короновирус была организована плохо, частные медицинские учреждения не были задействованы в профилактике и лечении людей. Особенное недоумение вызывает острый дефицит лекарственных средств и медицинских масок, возникший в период острой фазы пандемии в июне и июле", – сказал Нуржан Альтаев.

По его мнению, неподготовленность и неорганизованность легла тяжким бременем на плечи народа Казахстана. Депутат отметил, что казахстанцам пришлось на последние деньги покупать лекарства в десятки раз дороже их реальной цены – "по большому блату и за большие деньги", пристраивать своих близких в больницы, сдавать тесты на вирус за счёт собственных средств.

"Нам, депутатам, представителям народа, тяжело и горько осознавать последствия этой неорганизованности, безответственности и неэффективности. Все это похоже на диверсию и дискредитацию нашей государственности, которая без сомнения аукнется в будущем, если мы не сделаем выводы и не попытаемся исправить ситуацию. Уважаемый Аскар Узакпаевич, прошу вас, прийти в стены Парламента и отчитаться перед народом и нами, представителями народа, о результатах проведённой работы по борьбе с Covid-19, об использовании выделенных денежных средств, о количестве жертв коронавируса, о причинах сложившейся плачевной ситуации. А то получается, что сняли министра здравоохранения и на этом успокоились, а кто будет отвечать за сложившуюся ситуацию?", – спросил Нуржан Альтаев.

Он попросил рассмотреть этот запрос и организовать открытое обсуждение в стенах Парламента в короткие сроки.