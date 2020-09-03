Ержан ЕСИМХАНОВ: Аплодировать нужно не по намерениям, а по результатам

Ниже некоторые комментарии по самым интересным пунктам из выступления президента страны.

Я исхожу из того, что многочисленные реструктуризации и создание новых органов пока мало кому интересны. Во-первых, потому, что мы это видели уже много раз. Во-вторых, как показывает практика, проблемы редко решаются путем реформирования того органа, который проблемой занимается. Поэтому ниже комментарии по более жизненным вопросам, которые коснутся каждого из нас.

Использование пенсионных накоплений. Тут все и хорошо, и плохо одновременно. Президент подтвердил, что с начала следующего года будет разрешено использование накоплений для покупки жилья и лечения, и что все необходимые законы должны быть приняты до конца года. Это хорошо. А вот что не очень хорошо - в прошлом году говорилось примерно то же самое, результата пока нет, а накопления весь этот год обесценивались. В общем, хочется надеяться, что в этот раз не затянут.

Налоговые льготы для МСБ. Льготы по выплатам во внебюджетные фонды продлили до конца года. То есть, если я правильно все понял, с 1 октября работодатели будут должны платить ИПН за работников, но пенсионные, социальные и прочие отчисления до конца года уплате не подлежат. Это уже неплохо.

Реформа местного самоуправления. Тут много сюрпризов. Во-первых, выборность акимов - на моей памяти это едва ли не первый случай, когда такая радикальная реформа обсуждается с такой высокой трибуны. Есть ощущение, что президента не совсем устраивает ситуация, когда не самые популярные акимы проваливают те или иные вещи, а в результате обвиняют президента, потому что он этих акимов назначил.

Это хорошо, но есть и минус - пока эту реформу ограничили акимами аулов. Стоило бы, как минимум, добавить акимов районов в крупных городах - а в идеале, и сами города. Но сам факт того, что эту реформу объявили - большой плюс.

Во-вторых, онлайн-трансляции с заседаний маслихатов. Это тоже хорошо. Сейчас подавляющее большинство граждан понятия не имеет о том, чем маслихаты занимаются. Когда это будет видно, людям будет интереснее в следующий раз поучаствовать в процессе выбора депутатов, а это прямой шаг к гражданскому обществу. Сейчас людям не очень интересно участвовать в выборах людей, работа которых мало кому видна.

Увеличение квот на ЭКО в 7 раз. Тут все просто круто, и аплодисменты за это решение. Я лично знаю немало людей, которым эта мера очень поможет.

Изменение фокуса экономики с добывающей промышленности на переработку. Об этом говорят уже много лет, и сам по себе этот лозунг мало что меняет. Но тут есть один интересный факт - президент прямо упоминает нефте- и газохимические проекты как пример того, как не надо делать. Это наверняка связано с болезненным уходом компании Borealis из многострадального проекта по созданию газохимического комплекса на западе Казахстана.

Из этого проекта ранее ушли корейцы из LG Chem. Когда два крупнейших инвестора покидают крупнейший проект страны - это больно. Уход обеих компаний связывают с волокитой и неумелым администрированием с казахстанской стороны. В то же самое время аналогичные проекты успешно делают узбеки и россияне. Есть надежда, что из этих неудач сделают выводы, и госорганы перестанут разговаривать с инвесторами с позиции силы.

Пока, в общем, все. Но вот ещё что отмечу. Вот эти вымученные аплодисменты в подходящее и неподходящее время по ходу выступления, которые неизвестно зачем каждый раз начинаются и мешают и выступающему, и слушателям - неужели не очевидно, что пора бы эту практику прекратить? Ведь ей-богу - аплодируют они, а стыдно почему-то нам. Аплодисментов в конце вполне достаточно. Тем более, что аплодировать нужно не по намерениям, а по результатам.