Количество налогов сократят в Казахстане

Tengrinews.kz

2 сентября 2020, 10:12 |  Государство

В Казахстане минимизируют количество налогов и платежей, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

"На сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены 12 видов налогов, 48 подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов. Будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей. Будет изучен вопрос применения права уплаты розничного налога с оборота на альтернативной основе для наиболее пострадавших секторов экономики", - сообщил Даленов на заседании правительства.

По его словам, также будут изучены возможности дифференциации налоговых ставок и разработан свод ключевых бюджетных коэффициентов.

"Будет введена оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики. В рамках внедрения "расширенного бюджета" будет внедрена комплексная оценка государственных финансов путем включения внебюджетных фондов в консолидированный бюджет", - добавил он.

В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что налоговая политика должна быть понятна для всех граждан страны.

"Сегодня взимается около 40 различных налогов и сборов, администрирование усложнено и носит ярко выраженный принудительный характер. Поручаю правительству совместно с Нацпалатой "Атамекен" с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов. Цель - кардинальное упрощение исполнения налоговых обязательств и минимизация количества налогов и платежей", - заявил Токаев.