В районе КСК завершили осеннюю опрессовку, но 60 домов еще неделю будут без горячей воды

Причина - порыв теплотрассы диаметром 500 мм на пр. Кобланды батыра. Порыв был выявлен в процессе опрессовки сетей котельной № 2, от которой запитан район КСК. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото mtdata.ru

В 60 домах горячая вода появится только 7 сентября. В остальных 105 домах - уже завтра, 2 сентября.

Также в ГКП напомнили, что с завтрашнего дня начнутся гидравлические испытания на тепломагистрали, идущей от ТЭЦ. Испытания в центральном районе города планируются до 13 сентября.

- Просим вас к указанному сроку надежно отключить внутреннюю систему теплоснабжения подведомственных зданий и сооружений во избежание порывов, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, еще 110 домов останутся без горячей воды до конца сентября не по вине КТЭК. На этих участках ведут работы подрядные организации:

реконструкция тепломагистрали по ул.Карбышева (ТОО «Бак Билдинг») - 73 жилых дома отключены от ГВС.

реконструкция второго вывода Котельной №3 (ТОО «Интерстиль») - 4 жилых дома отключены от ГВС.

реконструкция тепломагистрали по ул.Абая (ТОО «Евролидер») - 33 жилых дома отключены от ГВС.

Как отметили в ГКП, подача горячей воды на данных объектах состоится к началу отопительного сезона согласно постановлению акимата Костаная.