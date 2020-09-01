Языковые туры: открывает Америку со Step!
Организовать отличные летние каникулы желающим отшлифовать свой английский поможет костанайский филиал чешской языковой школы Step.
Английский от профессионалов
Step уже 12 лет успешно работает в Казахстане. Эту языковую школу активно поддерживает Посольство США.
Программы обучения, по которым работает Step, созданы в американских вузах, в частности в Калифорнийском университете (Риверсайд). Результаты всех тестовых и практических заданий, выполненных воспитанниками школы, проверяют в Соединенных Штатах. Преподаватели Step регулярно стажируются за рубежом.
Форматы обучения в языковой школе Step
Среди преимуществ Step — разнообразные форматы обучения. Речь о:
- групповых и индивидуальных офлайн- и онлайн-занятиях по английскому;
- параллельном изучении иностранного языка и программирования, робототехники;
- зимних/летних каникулярных языковых лагерях;
- языковых турах в Америку, исчерпывающую информацию о которых можно получить, перейдя по ссылке https://steptoenglish.org/language-tours/america.
Особенности туров в США
Во время путешествия в США ваши дети будут жить в семьях обычных американцев. Следовательно, полное погружение в языковую среду гарантировано. Конечно, кураторы будут присматривать за мальчишками и девчонками и помимо этого:
- проводить от пяти до двадцати пяти занятий в неделю (зависит от выбранного ранее курса);
- организовывать поездки в интересные места. В экскурсионную программу, естественно, включен и Диснейленд. К слову, во время таких поездок участники прошлых туров неоднократно встречали знаменитостей. Впрочем, оно и не удивительно, ведь дети бывают в легендарных местах — Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Диего и пр.;
- организовывать посещение культурных мероприятий, в том числе концертов, национальных праздников.
Участие в вышеупомянутых турах предусматривает и ограничения. Например, в подобную поездку не могут отправиться дети до 12-ти лет. Но, как вы понимаете, это препятствие со временем устраняется само собой. Узнать больше об этом учебном заведении можно, перейдя по ссылке https://steptoenglish.org/.
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