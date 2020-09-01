Языковые туры: открывает Америку со Step!

Организовать отличные летние каникулы желающим отшлифовать свой английский поможет костанайский филиал чешской языковой школы Step.

Английский от профессионалов

Step уже 12 лет успешно работает в Казахстане. Эту языковую школу активно поддерживает Посольство США.

Программы обучения, по которым работает Step, созданы в американских вузах, в частности в Калифорнийском университете (Риверсайд). Результаты всех тестовых и практических заданий, выполненных воспитанниками школы, проверяют в Соединенных Штатах. Преподаватели Step регулярно стажируются за рубежом.

Форматы обучения в языковой школе Step

Среди преимуществ Step — разнообразные форматы обучения. Речь о:

групповых и индивидуальных офлайн- и онлайн-занятиях по английскому;

параллельном изучении иностранного языка и программирования, робототехники;

зимних/летних каникулярных языковых лагерях;

языковых турах в Америку, исчерпывающую информацию о которых можно получить, перейдя по ссылке https://steptoenglish.org/language-tours/america.

Особенности туров в США

Во время путешествия в США ваши дети будут жить в семьях обычных американцев. Следовательно, полное погружение в языковую среду гарантировано. Конечно, кураторы будут присматривать за мальчишками и девчонками и помимо этого:

проводить от пяти до двадцати пяти занятий в неделю (зависит от выбранного ранее курса);

организовывать поездки в интересные места. В экскурсионную программу, естественно, включен и Диснейленд. К слову, во время таких поездок участники прошлых туров неоднократно встречали знаменитостей. Впрочем, оно и не удивительно, ведь дети бывают в легендарных местах — Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Диего и пр.;

организовывать посещение культурных мероприятий, в том числе концертов, национальных праздников.

Участие в вышеупомянутых турах предусматривает и ограничения. Например, в подобную поездку не могут отправиться дети до 12-ти лет. Но, как вы понимаете, это препятствие со временем устраняется само собой. Узнать больше об этом учебном заведении можно, перейдя по ссылке https://steptoenglish.org/.

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