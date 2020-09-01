Выбирать акимов сёл и создавать онлайн-петиции на законной основе смогут казахстанцы

Глава государства отметил важность общественного надзора над распределением бюджетных средств сёл, передает Informburo.kz.

В следующем году можно проводить прямые выборы акимов сёл, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

"Опросы общественного мнения показали повышенный интерес к выборам акимов сёл населением напрямую. Этот важный шаг следует рассмотреть всесторонне и последовательно реализовать его. Мы должны чётко знать, как должна работать эта система. Однако нельзя решение этого вопроса оставлять на потом. В следующем году заканчивается срок полномочий акимов округов. Думаю, можно проводить прямые выборы акимов сёл", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил важность общественного надзора над распределением бюджетных средств в сёлах.

"Зачастую в регионах деньги тратят не на нужды населения. У граждан вызывают недовольство траты на имидж и ежегодный ремонт одних и тех же дорог. Это уместная критика. Поэтому нужно проводить общественную экспертизу по распределению средств на инфраструктуру", – сказал президент.

Глава государства добавил, что необходимо усилить финансовые возможности местного самоуправления. Для этого предстоит расширить имущественные права и увеличить доходы бюджетов сельских округов. Это должно стать следующим этапом развития бюджетов народного участия.

"До 1 декабря Правительство разработает нормативную базу и механизм решения этой важной проблемы. Следить за оптимальным расходованием местных ресурсов призваны представительские органы – маслихаты. Но их мнение зачастую игнорируют. Это уже политический анахронизм. Полагаю возможным наделить маслихаты функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или по местным проблемам, которые не находят своего решения порой десятилетиями", – сказал президент.

Он отметил, что следует также усилить роль ревизионных комиссий маслихатов. Правительству и Счётному комитету поручено представить пакет соответствующих поправок в законодательство.

"Нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции заседаний маслихатов. Дискуссии народных избранников, их общественно-политический облик не должны быть тайной за семью печатями для общества. Предлагается поэтапно разграничить полномочия местного государственного управления и местного самоуправления. Необходимо повысить статус местного самоуправления, сходов, собраний. Их мнение относительно актуальных проблем на местах должны учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил создать легитимный институт онлайн-петиций, чтобы граждане могли инициировать реформы и предложения.

"Пришло время разработать новую концепцию развития местного самоуправления. Надо признать, что формализм и отсутствие оперативности всё еще широко присутствуют в работе госорганов. Граждане вынуждены требовать решений своих локальных проблем у центральной власти. Пора делегировать больше полномочий и ответственности местным руководителям. Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решений на местах, становятся известными всей стране. Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищён от каких либо манипуляций", – сказал глава государства в своём послании народу.

Он добавил, что Правительство вместе с гражданским обществом разработает нормативно-правовую базу и решит все технические вопросы по этому проекту.