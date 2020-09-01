1 сентября на первом в жизни классном часе первоклашкам говорили о Конституции и коронавирусе

Сегодня учебный год в Костанайской области начался для 109,1 тыс. учащихся и 13 тыс. педагогов. Двери школ открылись для 11,6 тыс. первоклассников, и большинство их в День знаний реально пришли в учебные заведения.

Традиционных торжественных линеек в связи с карантинными ограничениями в этом году школы области не организовывали. Но для первоклашек, родители которых выбрали обучение в дежурных группах (классах), праздник 1 сентября проводили почти как обычно - с поздравлениями, экскурсией по школе, заливистыми трелями первых звонков. Впрочем, и особенностей немало - термометрия на входе, маски на лицах.

«НГ» побывала на празднике в школе-лицее № 2 Костаная. Здесь значительное количество семей, чьи дети учатся в начальных классах, выбрали формат дежурных групп. По данным администрации лицея, в нем в этом году будет обучаться более 1 500 учащихся, в начальном звене - 600 человек, из них в дежурные группы записано 470 детей. Первых классов - пять. Чтобы дети не сталкивались на экскурсии, первые классы приходили с получасовым интервалом. Мы пришли в школу вместе с 1 «Л».

На просторном лицейском дворе родители фотографировали своих маленьких школьников, они знакомились друг с другом, девчонки прыгали, используя разметку социальной дистанции на асфальте для игры вроде классиков. Ребята были в школьной форме. В 10 часов под руководством учителя Татьяны Александровны Татарчук все чинно построились и пошли в школу.

У входной двери их встретила медработник, с повышенной температурой никого не было. Ребята вручили букеты и отправились в актовый зал на классный час. Стулья для них были расставлены на расстоянии полутора метров.

Детей поздравила их первая учительница, они увидели подготовленную для них видеооткрытку, в этом формате к ним обратилась и директор школы-лицея Гульфия Дандыбаева.

Потом первоклашкам рассказали об Основном законе страны, умудрившись сделать это в сказочной стилистике. На вопрос учителя, что они поняли из сказанного и зачем нужны законы и правила, один из первоклашек ответил: «Если их нет, можно ходить, гулять где попало и тогда с тобой что-нибудь может случиться». Вообще 1 «Л» заявил о себе как класс общительных и информированных молодых людей. Во время разъяснительной беседы о коронавирусе детвора вполне грамотно назвала симптомы заболевания и основные меры предосторожности: «носить маски» и «пшикать на руки».

Классный час завершился прямо-таки колокольным звоном - каждому раздали колокольчик и каждый возвестил о начале личного учебного года. Потом была экскурсия по школе: ребятам показали библиотеку, медпункт, столовую, Стену славы, экспозиция которой посвящается лучшим ученикам и регулярно обновляется, и наконец - их класс. Примета времени - неподалеку от доски стоит лампа для кварцевания. И только сегодня, в порядке исключения, в нем заняты все парты. Уже завтра ученики за ними будут сидеть по одному.

Уроки в дежурных классах будут по 40 минут. Самый большой риск, по словам педагогов: если, несмотря на контроль, на занятия все-таки попадет больной ребенок, то на дистанционное обучение тут же уходит весь класс и учитель в том числе.

Для всех остальных школьников, кроме первоклассников, 1 сентября классные часы проходят удаленно.

Фото Галины КАТКОВОЙ