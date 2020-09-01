Токаев озвучил дополнительные меры помощи для бизнесменов

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести госсубсидирование для бизнесменов в наиболее пострадавших секторах экономики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Ситуация все еще сложная. В порядке дополнительной помощи малому и среднему бизнесу поручаю обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6 процентов годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

Субсидирование покроет период 12 месяцев начиная с момента объявления режима чрезвычайного положения, то есть с 16 марта 2020 года", - сообщил Глава государства в Послании народу Казахстана.

Также Президент коснулся вопроса специальной программы Нацбанка по пополнению оборотных средств для МСБ в наиболее пострадавших секторах.

"Ранее предполагалось, что она завершит свое действие в этом году. В текущих действующих условиях поручаю продлить действие данной программы до конца 2021 года, а также расширить ее охват. На эти цели следует дополнительно предусмотреть 200 миллиардов тенге, доведя общий объем программы до 800 миллиардов тенге", - указал Токаев.

"Также поручаю приостановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ, по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору. В нынешних условиях сохранение занятости и доходы населения - абсолютный приоритет. Поэтому важно на это время снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях. В данной категории бизнеса поручаю отменить отчисления из оплаты труда во внебюджетные фонды на срок до конца года", - добавил он.