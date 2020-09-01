Свыше 400 тысяч компьютеров раздали школьникам в Казахстане, до 15 сентября будут закуплены еще 200 тысяч для передачи во временное пользование. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

"По данным на 29 августа, 434 тысячи компьютеров были розданы. До 1 сентября мы должны раздать всего 500 тысяч компьютеров для детей. Проблема не в том, чтобы выделить деньги на компьютеры и так далее. Проблема в том, что, вы сейчас сами, наверное, видите, на рынке такого количества компьютеров нет. Пятьсот тысяч компьютеров – это одно. До 15 сентября наши коллеги закупят еще 200 тысяч компьютеров, которые и дальше будут служить в школах", - сказал министр во время посещения школы-лицея №73 в Нур-Султане.

За летний период была проведена огромная работа, "без учебы никто не останется", добавил он.

"Нам очень важно обеспечить каждый класс, каждого учителя своим компьютером. Когда педагог приходит в класс, у него должен быть свой компьютер, подключенный к сети интернет, там он может заполнять документы, сразу выставлять оценки и так далее. Когда пандемия закончится, компьютеры вернутся в школу, такая возможность появится у наших педагогов", - уточнил министр.

В столичном школе-лицее №73 он осмотрел классы и узнал у педагогов, готовы ли они к предстоящему учебному году.

"Когда посещаю школы, я делаю это не для того, чтобы посмотреть стены или проверить наличие санитайзеров, потому что в принципе все это делают. Самое главное – узнать, насколько готовы педагоги, их компетенции, их настроения, понимание всей системы оценивания и так далее. Сегодня мы видим, что наши педагоги к работе в новых условиях в целом подготовлены", - заключил Аймагамбетов.

Новый учебный год в Казахстане стартует в дистанционном режиме. Родители 530 тысяч детей подали заявления на обучение младших школьников в дежурных классах. Учащиеся трех тысяч малокомплектных школ (около 250 тысяч детей) в селах будут обучаться в штатном режиме.