Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области

Один несчастный случай произошел в Аркалыке, второй - в Житикаре. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщила пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта Polisia.kz

31 августа, в 13.30, из окна квартиры 5 этажа жилого дома по ул. Маясова в Аркалыке выпала девочка 2015 г. р. В это время родители находились в соседней комнате. От полученных травм девочка скончалась в реанимационном отделении городской больницы. Трагедия произошла, когда ребенок оперся на москитную сетку.

В этот же день, в 16.30, из-за падения с высоты в Житикаре пострадал подросток 2007 г. р. Он выпал из окна квартиры 6 этажа многоквартирного жилого дома в 5 микрорайоне. В тот момент был без присмотра взрослых. С различными травмами мальчик госпитализирован в городскую больницу.

"ДЧС Костанайской области призывает родителей принять необходимые меры безопасности, чтобы оградить детей от выпадения из окон жилых домов: не оставлять их одних без присмотра, установить на окна решетки или специальные фиксаторы, убрать мебель подальше от окна. Помните: открытое окно - объект повышенной опасности!", - говорится в сообщении ведомства.