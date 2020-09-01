"Астана" проведет первый матч в Лиге Европы на стадионе Костаная

Вечером 31 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Фото: instagram.com/pflkaz

«Астана» свой первый матч в Лиге Европы сыграет с черногорским клубом «Будучность» из Подгорицы, «Кайсар» встретится с кипрским АПОЭЛом из Никосии, а «Кайрат» будет ждать соперника в паре «Маккаби» (Хайфа, Израиль) - «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина), сообщают Vesti.kz.

Свои матчи казахстанские клубы проведут в один день - 17 сентября. «Астана» примет «Будучность» в Костанае, «Кайсар» сыграет в Шымкенте, а «Кайрат» либо в Израиле, либо в Боснии и Герцеговине.

«Кайрат» узнает своего соперника 9 сентября. Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между «Маккаби» и «Железничаром» был перенесен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в сараевской команде.

На старте Лиги Европы "Кайрат" в Алматы разгромил армянский "Ноа" со счетом 4:1. "Астана" начала свой путь с Лиги чемпионов, где разгромно проиграла белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6. "Кайсар" дебютирует в турнире.