Послание Токаева покажут в прямом эфире

31 августа 2020, 21:34 |  Государство

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева покажут в прямом эфире, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

"Завтра, 1 сентября, в 11.00, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Прямую трансляцию Послания будут вести все казахстанские телеканалы и основные радиостанции", - написал Уали в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что на совместном заседании обеих палат Парламента Глава государства озвучит основные цели посткризисного развития страны. Значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам.