Послание Токаева покажут в прямом эфире
Послание Президента Касым-Жомарта Токаева покажут в прямом эфире, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
"Завтра, 1 сентября, в 11.00, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Прямую трансляцию Послания будут вести все казахстанские телеканалы и основные радиостанции", - написал Уали в своем Facebook.
Ранее сообщалось, что на совместном заседании обеих палат Парламента Глава государства озвучит основные цели посткризисного развития страны. Значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 63
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51