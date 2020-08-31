По-летнему тепло, возможны дожди - Погода начала сентября в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

31 августа 2020, 15:45 |  Общество

По прогнозам синоптиков, 1 сентября на всей  территории области будет малооблачно, без осадков. В среду, 2 сентября, в дневное время местами пройдут дожди с грозами. В областном центре в среду также ожидается дневной дождь, гроза.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью термометры покажут 11-16, на юге 19 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём ожидается температура +28…+33°С. В среду ночью ожидаем 12-17, на юге области 20 градусов. Днём  температура воздуха прогреется до 28-33 градусов.

В Костанае 1-2 сентября значения температуры воздуха будут в пределах областных показателей: +13…+15°С ночью и +28…+30°С днем.

Ветер 1 сентября ожидается юго-западный, а в среду, 2 сентября, его сменит западный. Скорость ветра в первые сентябрские дни составит 9-14 м/с, в дневное время возможны усиления до 15-20 м/с.