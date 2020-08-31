Половина - в Костанае. Хроника пандемии в Костанайской области за прошедшие сутки
В Костанайской области 30 августа было зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не сообщает четвертый день подряд.
Иллюстративное фото minzdravao.ru
"Заболели COVID-19 жители города Костанай - 4 человека, г. Рудный - 2, г. Лисаковск - 1. В Алтынсаринском районе зарегистрирован 1 случай заболевания КВИ", - говорится в сообщении.
Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 30 августа 2020 года, в области выявлены 3 408 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 2 848 пациентов.
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