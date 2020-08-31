Коронавирус в Казахстане:

Заболели: 105 795 (+111 за сутки, в т. ч. 51 без симптомов) .

Выздоровели: 96 297 (+162) . Умерли: 1 523 (+108 с 17.08 по 23.08)

Случаи пневмонии: 25 714 (+56 за 30.08)

Выздоровевших от пневмонии: 5 575 (+26 за 30.08)

Летальных исходов от пневмонии: 290 (+6 за 30.08)





Коронавирус в Костанайской области:

Заболели: 3 408 (+8 за сутки, в т. ч. 0 без симптомов) . Выздоровели: 2 848 (+7) . Умерли: 12 (+1 с 17.08 по 23.08)

Случаи пневмонии: 370, в том числе госпитализированы 135 (+2 за 26.08)

Выздоровевших от пневмонии: 364