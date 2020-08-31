Дежурная на ЕНТ "героически закрыла своим телом" списывающего абитуриента
Tengrinews.kz
Дежурную на ЕНТ поймали на помощи списывающему абитуриенту. Изобличающее видео разместил на своей странице в Facebook директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает Tengrinews.kz.
Кадр из видео
"Дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. Посмотрите, как "героически" она закрывает своим телом парня, фотографирующего книжку-вопросник. Как минимум будем требовать ее увольнения из системы образования, как максимум привлечения к более суровой ответственности", - написал Смагулов.
Также он привел данные, согласно которым по итогам просмотра видео со сдачи ЕНТ аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант (максимальный балл 138). По его словам, 97 человек, честно сдавших ЕНТ, но не поступивших на грант, будут зачислены в течение 2 недель.
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