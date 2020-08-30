Родителей и руководство школ наказали за нарушение прав учителей

Родителей и руководство школ наказали за нарушение прав учителей. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото со страницы Facebook.com/askhat.aimagambetov

"Одним из важнейших положений закона о "Статусе педагога" является защита педагога от привлечения к несвойственным функциям и нерегламентированной отчетности. Несмотря на принципиальную позицию Министерства в этом вопросе, к сожалению, нарушения все еще встречаются", - написал Аймагамбетов.

лава МОН сообщил, что неделю назад было возбуждено административное дело по Ленгерской вспомогательной школе-интернату, где педагогов привлекли к работам, которые не входят в их должностные обязанности. Департамент по обеспечению качества в сфере образования выехал на место и провел служебное расследование. Факты подтвердились, и и.о. руководителя школы привлекли к административной ответственности.

Он также привел пример из Туркестанской области. Проведено служебное расследование и в Кентау Туркестанской области - там учителей привлекали к ремонту школы. И.о. директора школы имени Молда Муса и сотрудника Кентауского горОО также привлекли к административной ответственности.

"За короткий период в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования поступило около сотни обращений. Наложено более 30 административных взысканий, причем не только на должностные лица, но и на родителей учеников", - отчитался министр.

Эта работа будет проводиться постоянно, подчеркнул глава ведомства. По его словам, кроме административных наказаний, будут применяться и другие дисциплинарные меры вплоть до увольнения ответственных лиц.

"Все должностные лица, от руководителей территориальных органов до директоров школ, несут особую ответственность за защиту прав учителей", - отметил Аймагамбетов.

"Каждый, кто занимается педагогической деятельностью, должен быть примером для подрастающего поколения и руководствоваться в своей работе нравственными принципами и ценностями. Культура поведения, тактичность, добросовестность, честность, уважение чести и достоинства личности - это основы педагогической этики", - подчеркнул министр.

Чтобы отслеживать соблюдение этих принципов, рассматривается возможность создания специального коллегиального органа, который будет рассматривать, в первую очередь, вопросы правонарушений в отношении учителей, а также вопросы грубых нарушений педагогической этики.

Это Совет по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов. Такой институт впервые в пилотном режиме введен с августа этого года в Нур-Султане.

В дальнейшем советы по этике могут появиться во всех регионах страны. Планируется, что они будут работать при Департаментах по обеспечению качества в сфере образования