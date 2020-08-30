Всего 8 жителей Костанайской области заболели КВИ за прошедшие сутки

В Костанайской области выявлено 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 29.08.2020 года). Об этом сообщили сегодня в областном информационном штабе. Статистику по пневмонии штаб не предоставляет СМИ уже 3 дня.

Иллюстративное фото s.yimg.com

"В областном центре выявлено 4 пациента с диагнозом COVID-19, в городе Рудный - 1. В Костанайском, Денисовском и Аулиекольском районах заболело по 1 человеку", - говорится в сообщении.

Заболевшие были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, а также с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех пациентов подтверждён диагноз COVID-19.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 29 августа 2020 года в области выявлены 3 400 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровел 2 841 пациент.