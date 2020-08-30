Главный санврач Казахстана внесла изменения в постановление о карантине

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова внесла изменения в постановление о карантине от 15 августа 2020 года, сообщает Tengrinews.kz.

Фото: Турар Казангапов

Полный текст документа опубликован на странице Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

В постановлении, в частности, указано:

"1) подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) возобновить движение пригородных пассажирских поездов/электричек";



2) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) возобновление междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок";



3) подпункты 4) и 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"4) разрешение деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев";



5) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий";



4) в подпункте 9) пункта 2 слово "бассейнов" исключить;



5) в подпункте 13) пункта 2 слово "кабинетов" заменить на слова "кабинетов/центров";



6) в подпунктах 16) и 17) пункта 2 фразу "(без бассейнов)" исключить;



7) подпункт 35) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"35) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:

- приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

- приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

- приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

- приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

- приостановление работы саун;

- приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;

- приостановление деятельности религиозных объектов";



8) пункт 2 дополнить подпунктами 36), 37), 38), 39), 40), 41) и 42) следующего содержания:

"36) разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

37) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека;

38) разрешение деятельности спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек;

39) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

40) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

41) разрешение деятельности РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бөбек" с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;

42) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей)".