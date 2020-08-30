Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области

Все 489 школ региона полностью готовы к новому учебному году, считает и.о. руководителя управления образования акимата Костанайской области Ермек АЙТМАГАМБЕТОВ. О том, как именно будут организованы школьные занятия он рассказал на онлайн-брифинге 28 августа.

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По данным Айтмагамбетова, в штатном режиме с усилением санитарных мер продолжат работать только 277 сельских малокомплектных школ. Ученики 212 школ области будут учиться онлайн или в дежурных классах. На дистанционное обучение переведут также классы предшкольной подготовки.

Ермек Айтмагамбетов добавил, что все школы полностью оснащены масками, перчатками и санитайзерами. На это из областного бюджета потратили 30,5 млн тенге. Ещё 1,4 млрд тенге потратили на закуп 6 000 компьютеров. Ещё 15 000 планируют закупить до 15 сентября, на это потратят ещё 2,4 млрд тенге из правительственного резерва.

- Проводится работа по передаче педагогам и учащимся компьютеров на возвратной основе, - отметил Айтмагамбетов. – В первую очередь их получают дети из социально-уязвимых категорий семей. Нами проведён анализ обеспеченности компьютерами и интернетом в каждой семье, пока не хватает 2 315 компьютеров. Пофамильно кому нужен компьютер выясняли классные руководители. Всех обеспечат в полном объёме. Педагоги обеспечены техникой на 100%. В целях обеспечения доступа к интернету для 2 306 учеников закупаются модемы из различных источников финансирования и Wi-fi-роутеры. Они обеспечены специальным тарифом «Билим», который был создан по договорённости министерства образования и сотовых операторов. В тарифе заложен безлимитный интернет, который без проблем обеспечит доступ учеников во всемирную сеть. Все школы области подключены к широкополосному интернету. На эти цели в 2020 году выделено 136 млн тенге. Мы провели работу по увеличению мощности наших серверов, проблем с этим быть не должно.

Подробнее Айтмагамбетов остановился на работе дежурных классов. Такая возможность будет только у учеников начальных классов. Уроки в группах будут длиться по 40 минут, в классе не должно быть больше 15 детей. Чиновник заверил, что педагогам оплатят работу по факту отработанных часов.

- У нас есть обращения родителей, которых заставляют писать заявления об отказе обучаться в дежурных классах. Это нормально? Кто контролирует этот процесс, куда могут пожаловаться родители? Какое наказание ждёт таких учителей? – спросил корреспондент «НГ».

- Нет, это неправильно. Такого быть не должно. Граждане могут обратиться либо к директору школы, либо в отдел образования, либо к нам в управление. Достаточно письменного обращения, будет проведена служебная проверка. Если факт давления подтвердится, то учителя ждут меры дисциплинарного взыскания.

- Есть ли школы, которые не прошли проверку по санитарным нормам?

- Приёмка школ завершилась ещё 20 августа. Акты соответствия санитарным нормам получили все школы.

- Как в этом году пройдёт День знаний?

- Торжественных линеек не будет вообще. Но во всех школах будут проведены классные часы: в основном онлайн, в дежурных классах очно.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель отдела развития дошкольного и среднего образования Гульмира ТОКТАМЫСОВА объяснила, как будут оценивать знания в формате онлайн:

- На каждом уроке учитель будет давать задание, которое ученик будет выполнять самостоятельно или с помощью учителя, - сообщила Токтамысова. – В дополнительном домашнем задании нет необходимости. Учитель будет оценивать задание, которое он дал на уроке. Общечетвертная оценка будет складываться из нескольких переменных: 25% формативное оценивание (оценка за выполнение заданий на уроке – «НГ»), 25% суммативное оценивание за раздел (оценка по итогам изучения определённой темы – «НГ») и 50% суммативное оценивание по итогам четверти.