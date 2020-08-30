Владимир Вайсс вызвал футболистов "Тобола" в сборную на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс назвал состав команды на матчи Лиги наций против Эстонии (5 сентября в Таллинне) и Северной Македонии (8 сентября в Тбилиси), передают Vesti.kz.

Владимир Вайсс. Фото: gff.ge

55-летний словацкий специалист вызвал 27 футболистов. В списке игроков два представителя казахстанской премьер-лиги - полузащитника Джаба Канкава и Ника Квеквескири из "Тобола".

Для грузинской команды предстоящие встречистанут генеральной репетицией перед октябрьским полуфиналом плей-офф квалификации чемпионата Европы с Беларусью. Победитель плей-офф получит право выступления в финальной части Евро.



Состав сборной Грузии на сентябрьские матчи Лиги наций:



вратари: Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Георгий Макаридзе ("Витория Сетубал", Португалия), Лазарь Купатадзе ("Сабуртало", Тбилиси);



защитники: Отар Какабадзе ("Люцерн", Швейцария), Давид Хочолава ("Шахтер", Украина), Гия Григалава ("Арсенал", Россия), Джемал Табидзе ("Уфа", Россия), Саба Кверквелия ("Ротор", Россия), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия), Ника Мали ("Сабуртало", Тбилиси), Георгий Наваловски ("Динамо", Батуми);



полузащитники: Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба- "Тобол", Казахстан), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Вако Гвилия ("Легия", Польша), Георгий Чакветадзе ("Гент", Бельгия), Георгий Абурджания ("Твенте", Голландия), Муртаз Даушвили ("Анортосис", Кипр), Леван Шенгелия ("Коньяспор", Турция), Саба Лобжанидзе ("Анкарагюджу", Турция), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Россия), Зурико Давиташвили ("Ротор", Россия), Георгий Куция ("Динамо", Тбилиси), Джаба Джигаури ("Динамо", Батуми);



нападающие: Георгий Квилитая ("Гент", Бельгия), Торнике Окриашвили ("Анортосис", Кипр), Ника Качарава ("Анортосис", Кипр).



Последний раз сборные Эстонии и Грузии встречались между собой весной 2018 года в Тбилиси. Товарищеский матч выиграла тогда грузинская команда - 2:0 (2:0). Тот матч запомнился прекрасным проходом и ювелирным по исполнению выстрелом Вако Казаишвили. Нынче его в составе нет, поскольку он выступает в США.