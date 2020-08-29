Взятка на 3 млрд рублей - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу депутата Госдумы и его тещи

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов, его теща Маргарита Бутакова и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич получили взятку на общую сумму более 3 млрд рублей, передает Znak.com.

Маргарита Бутакова, Вадим Белоусов и Михаил Юревич / Коллаж из фото rosotkat.ru, kirov-portal.ru, nashchelyabinsk.ru

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» (Челябинск) Маргариты Бутаковой (теща Белоусова), которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.

«По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили взятку на общую сумму более 3 млрд рублей», — сообщает Генпрокуратура.

Ранее в ходе предварительного следствия Госдума дала согласие на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

«Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, скрывшийся от следствия и суда, объявлен в международный розыск», — заявили в Генпрокуратуре.

Отметим, что ранее не озвучивалось, кто из фигурантов какую сумму взятки получил. Никто из обвиняемых не признает причастность к инкриминируемым им преступлениям. По словам защиты, обвинение в получении взятки в адрес Маргариты Бутаковой звучит странно, так как она никогда не работала в органах власти, не имела отношения к дорожной отрасли и не могла влиять на принятие решений областным правительством.

В деле Белоусова и Бутаковой ранее был третий фигурант — директор московского представительства ОАО «Макфа» Андрей Чуркин. Однако он пропал и следственные органы не могут его найти.

Как ранее сообщал Znak.com, в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбужден ряд уголовных дел. Один из эпизодов касается «дорожной революции», масштабной кампании по ремонту и строительству дорог в регионе. По версии следствия, Юревич через своего бизнес-партнера, депутата Госдумы Вадима Белоусова получил взятку на сумму порядка 3,2 млрд рублей.

Михаил Юревич находится в Великобритании. Его защита называет уголовные дела сфабрикованными.