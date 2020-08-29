Германия может ввести санкции против России из-за Навального
Германия готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией Алексея Навального стоит Москва. Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
РИА Новости©
"Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене", - заявил глава немецкого МИД.
Ранее в клинике Charite, где лечат Алексея Навального, рассказали, что россиянин остается в стабильном состоянии в искусственной коме. Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Симптоматика "холинергического кризиса" снижается.
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