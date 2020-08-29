Германия может ввести санкции против России из-за Навального

Германия готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией Алексея Навального стоит Москва. Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

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"Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене", - заявил глава немецкого МИД.

Он имел в виду убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в берлинском районе Тиргартен 23 августа 2019 года. Прокуратура ФРГ подозревает в нем Россию, в связи с этим Берлин выслал двух сотрудников посольства РФ. Москва называла все обвинения "абсолютно беспочвенными".

Ранее в клинике Charite, где лечат Алексея Навального, рассказали, что россиянин остается в стабильном состоянии в искусственной коме. Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Симптоматика "холинергического кризиса" снижается.