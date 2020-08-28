Ушел из жизни профессор Костанайского государственного университета, кандидат биологических наук Евгений Брагин.

Фото: facebook/@InstituteZoo

26 августа из-за осложнения, вызванного COVID-19, ушел из жизни орнитолог, активный участник природоохранных проектов, профессор Костанайского государственного университета, кандидат биологических наук Евгений Брагин, передает Today.kz со ссылкой на Институт зоологии РК.

Евгений Александрович - выпускник Ростовского государственного университета. С Институтом зоологии Брагина связывают годы аспирантуры, которую он прошел здесь с 1985 по 1987 годы. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию "Биология хищных птиц колковых лесов Кустанайских степей, пути их охраны и увеличения численности".

За более чем 30 лет стационарной работы им собраны обширные материалы по орнитофауне региона. Объектами его исследований были хищные птицы, такие как сокол-балобан и орел-могильник и многие другие виды хищных птиц степной зоны, а также журавлеобразные и другие редкие виды.

"С 2002 года, параллельно с работой в заповеднике, Евгений Александрович начал преподавать в Костанайском государственном университете, куда с 2012 года перевелся работать на полную ставку. Однако и здесь он продолжал проводить орнитологические исследования, осуществляя их в рамках международных грантов и проектов. В своих исследованиях Евгений Александрович использовал самые современные методические подходы. Например, для изучения миграций птиц он одним из первых в Казахстане стал использовать спутниковые передатчики, а для изучения внутривидовых и межвидовых взаимоотношений часто использовал молекулярно-генетические методики в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами", - рассказали бывшие коллеги Брагина.

За свою работу в направлении охраны природы Евгений Александрович был награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1984), нагрудным знаком Министерства окружающей среды и водных ресурсов "Отличник экологической сферы" (2014), серебряной медалью им. А. Байтурсынова (2014). В 2017 году получил диплом победителя Национального конкурса "Лучший преподаватель вуза".