В Костанае от осложнения, вызванного COVID-19, скончался известный орнитолог
Ушел из жизни профессор Костанайского государственного университета, кандидат биологических наук Евгений Брагин.
Фото: facebook/@InstituteZoo
26 августа из-за осложнения, вызванного COVID-19, ушел из жизни орнитолог, активный участник природоохранных проектов, профессор Костанайского государственного университета, кандидат биологических наук Евгений Брагин, передает Today.kz со ссылкой на Институт зоологии РК.
Евгений Александрович - выпускник Ростовского государственного университета. С Институтом зоологии Брагина связывают годы аспирантуры, которую он прошел здесь с 1985 по 1987 годы. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию "Биология хищных птиц колковых лесов Кустанайских степей, пути их охраны и увеличения численности".
За более чем 30 лет стационарной работы им собраны обширные материалы по орнитофауне региона. Объектами его исследований были хищные птицы, такие как сокол-балобан и орел-могильник и многие другие виды хищных птиц степной зоны, а также журавлеобразные и другие редкие виды.
"С 2002 года, параллельно с работой в заповеднике, Евгений Александрович начал преподавать в Костанайском государственном университете, куда с 2012 года перевелся работать на полную ставку. Однако и здесь он продолжал проводить орнитологические исследования, осуществляя их в рамках международных грантов и проектов. В своих исследованиях Евгений Александрович использовал самые современные методические подходы. Например, для изучения миграций птиц он одним из первых в Казахстане стал использовать спутниковые передатчики, а для изучения внутривидовых и межвидовых взаимоотношений часто использовал молекулярно-генетические методики в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами", - рассказали бывшие коллеги Брагина.
За свою работу в направлении охраны природы Евгений Александрович был награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1984), нагрудным знаком Министерства окружающей среды и водных ресурсов "Отличник экологической сферы" (2014), серебряной медалью им. А. Байтурсынова (2014). В 2017 году получил диплом победителя Национального конкурса "Лучший преподаватель вуза".
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