В Казахстане ищут добровольцев для испытания вакцины от COVID

Объявление о наборе добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины от коронавируса размещено на странице Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, передает zakon.kz.

Фото : elorda.info

- Мы приглашаем вас принять участие в I и во II фазе клинического исследования вакцины QazCovid-in®-вакцина инактивированная против COVID-19.Предварительно будет организовано проведение медицинского обследования (скрининг) для отбора добровольцев, - говорится в объявлении, размещенном на Facebook.

Как поясняется, проведение процедур скрининга (обследования) позволит установить, пригодность по состоянию здоровья для участия в данном исследовании.

- Скрининг будет осуществляться с использованием клинических и лабораторных тестов. В исследование будут включены только те добровольцы, у которых по данным ИФА будет выявлено отсутствие антител к вирусу SARS-CoV-2(COVID-19), - отмечается в объявлении.

Если по результатам всех тестов будет установлено, что здоровье добровольца находится в норме, то он сможет принять участие в исследовании.

- Целью проводимого нами исследования является оценкаэффективности (иммуногенности) и безопасности вакцины QazCovid-in®-вакцина инактивированная против COVID-19 при однократном или двукратном внутримышечном введении здоровым добровольцам в возрасте от 18 лет и старше, - отмечают ученые.

Участие в скрининге не оплачивается. При положительных результатах процедур скрининга доброволец будет включен для участия в клинических испытаниях.

Как отмечается, до начала клинических испытаний доброволец будет застрахован от каких–либо не желательных явлений связанных с вакциной и вакцинацией. Также добровольцу за участие в клинических испытаниях будет выплачена премия.

Скрининговые и клинические исследования будут проводиться на базе РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК» Министерства здравоохранения РК по адресу: г. Алматы, ул. К. Бекхожина, д. 5.