Дожди ушли, жара вернулась - о погоде в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, последние дни августа пройдут без осадков, температура воздуха будет по-летнему теплой.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- В субботу ночью термометры покажут 12-17, на юге 20 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. – В последующие две ночи показатели температры немного снизятся, на большей части территории области ожидается температура +10…+15°С, на юге +18°С. В дневное время 29-31 августа показатели температуры воздуха будут одинаковыми: столбики термометров поднимутся до отметок 25-30, на юге до 33 градусов. В Костанае в субботу ночью будет +15…+17°С, в последующие две ночи +13…+15°С. В дневное время в последние дни августа в областном центре термометры покажут +28…+30°С.
В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с.
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