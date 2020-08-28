Дожди ушли, жара вернулась - о погоде в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

28 августа 2020, 16:26 |  Общество

По прогнозам синоптиков, последние дни августа пройдут без осадков, температура воздуха будет по-летнему теплой.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночью  термометры покажут 12-17, на юге 20 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. – В последующие две ночи показатели температры немного снизятся, на большей части территории области ожидается температура +10…+15°С, на юге +18°С. В дневное время 29-31 августа показатели температуры воздуха будут одинаковыми: столбики термометров поднимутся до отметок 25-30, на юге до 33 градусов. В  Костанае в субботу ночью будет +15…+17°С, в последующие две ночи +13…+15°С. В дневное время в последние дни августа в областном центре термометры покажут +28…+30°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с.