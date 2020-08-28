Полиция возбудила уголовное дело в отношении главного редактора «Уральской недели»

Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «Уральской недели», оказался под следствием. Основанием для возбуждения уголовного дела стало сообщение о даче взятки сотруднику миграционной службы РК, собщает uralskweek.kz.

Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «УН»

«Сходили к следователю по повестке. Выяснилось, что в отношении меня завели уголовное дело по статье 147, часть 5 «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных». Основанием послужило заявление бизнесмена из Атырау, который месяц назад был фигурантом уголовного дела. Он дал 500 тыс. тенге взятки офицеру полиции в Уральске, за содействие в получении разрешения на работу для четырех граждан Узбекистана. Бизнесмен возмущен тем, что я сообщая об этом уголовном деле обнародовал его имя фамилию и название его ТОО» — сообщает Лукпан Ахмедьяров на своей странице в Facebook.

Речь идёт о даче взятки Аскару Серикову, 39-летнему майору полиции. 23 июля его задержали сотрудники Департамента КНБ в посёлке Зачаганск, на третьем километре трассы «Уральск-Саратов», в собственной машине «Хендай Соната» в тот момент, когда ему были переданы деньги в сумме 500 000 тенге.

Деньги Аскару Серикову передавал 31-летний мужчина, житель Атырау, который работает директором в ТОО.

С директора «предприятия майор полиции потребовал 500 000 тенге за «покровительство» четырёх граждан Узбекистана, которых заявитель хотел устроить работать у себя в ТОО.

Спустя полмесяца директор предприятия обратился с заявлением в Департамент КНБ. Вечером того же дня майора полиции задержали. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных разбирательств 23 июля по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки. Деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) — наказываются штрафом в размере 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).