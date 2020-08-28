Режим ЧП? Не слышали! - Как жительница Костаная из-за карантина не стала хозяйкой дачного участка

Жалоба жительницы Костаная Натальи ЛЕГОТИНОЙ на городской отдел земельных отношений стала причиной судебного разбирательства. Департамент по делам госслужбы считает, что городские чиновники не приняли внимание действие режима ЧП.

Наталья Леготина

Первое заседание по этому делу прошло в специальном административном суде города Костаная 26 августа.

В прошлом году Леготина обратилась в отдел земельных отношений акимата Костаная с заявлением об оформлении дачного участка в частную собственность. 18 апреля 2019 года отдел одобрил заявление.

- Я много лет арендую дачные участки. В последние три года хотела оформить их в частную собственность, - пояснила Леготина в суде. - Когда я обращалась в акимат в первый раз, в 2017 году, мне отказали и сообщили, что мой участок частично находится в зоне лесополосы, частично на резервной территории, частично в зоне садоводческих и дачных товариществ. Рядом со мной живут такие же дачники, у всех также частная собственность, так почему моя территория находится где-то за пределами? В 2019 году снова обратилась в акимат, мне дали положительный ответ.

В документе указано, что дачный участок находится в трех зонах

В течение года пенсионерке надо оплатить землеустроительный проект. Леготина сделала это, но не успела забрать документ из ЦОНа.

- Так как у меня была операция, у меня двое внуков и пенсия небольшая, я не могла оплатить 54 000 тенге за проект сразу, - рассказала она. - 10 марта 2020 года заказала проект, 19 марта он уже был готов. Нужно было его забрать из ЦОНа. Но, так как был объявлен карантин, я не смогла это сделать. Забрала документ только 6 мая. Так как нужно было бронировать место в очереди, только 29 мая смогла снова прийти в ЦОН и сдать оригиналы документов, чтобы ЦОН сдал их в отдел земельных отношений. Когда я пришла в отдел, мне отказали, так как оказалось что я не успела по срокам - нужно было сделать все процедуры до 18 апреля 2020 года. Но я не могла сделать это через egov - даже если бы получила эти документы, нужно было их отсканировать, а сканера у меня дома нет. А все отделы, которые оказывали такие услуги, в тот период были закрыты. Тем более, что я пенсионерка, у меня нет соответствующих навыков работы с этим порталом.

В 2019 году комиссия одобрила заявление Натальи Леготиной на владение частной собственностью

Наталья Леготина обратилась в департамент по делам госслужбы, сотрудники которого составили административный протокол на руководителя отдела земельных отношений.

Руководитель отдела земельных отношений Динара ТУРСУНБАЕВА заявила на процессе, что нарушения не признает. Более того, разрешение на оформление земельного участка в частную собственность было выдано незаконно.

- Я не могу отвечать за работу комиссии в 2019 году, - пояснила Турсунбаева. - Но у нас есть заключение отдела архитектуры - согласно этому заключению, запрашиваемый объект не соответствует градостроительным нормам. Мы не можем вынести положительное заключение сейчас, на топосъемке четко видны объекты недвижимости. Насчет карантина наша позиция такая: есть Земельный кодекс, он действует в течение года.

Главный специалист управления государственных услуг департамента по делам госслужбы Ермек САРМУЛДИНОВ подтвердил позицию ведомства: отказ чиновников горакимата является необоснованным.

- Понимаете, ведь на месте Натальи Леготиной может оказаться каждый, - сказал он. - Да, мы понимаем, что есть Земельный кодекс, он действует в течение года. Но мы не понимаем, почему они не приняли во внимание режим ЧП? Почему они не смотрят на карантин? Ведь президент же говорил об этом в своем обращении к народу! Все об этом прекрасно знали. Теперь хотелось бы, чтобы суд ответил - нужно принимать во внимание режим ЧП или нет.

Суд указал Наталье Леготиной предоставить все необходимые документы, связанные с этим делом.

Очередное заседание назначено на 7 сентября.

Фото Андрея СКИБЫ