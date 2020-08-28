Тариф на холодную воду и услуги канализации снизят для костанайцев

В соответствии с приказом департамента комитета по регулированию естественных монополий временный компенсирующий тариф вводится в действие с 1 сентября. Об пресс-служба ГКП "Костанай-Су" сообщила на своем официальном сайте.

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Для населения новый тариф с учетом НДС на услуги водоснабжения (вода питьевая) со следующего месяца составит 133,07 тенге за 1 куб. м, на услуги канализационной системы – 128,14 тенге за 1 куб. м.

Бюджетные организации будут оплачивать водоснабжение по тарифу 591,93 тенге за 1 куб. м, услуги канализации – 792,18 тенге за куб. м.

Для предприятий, занимающихся производством тепловой энергии, новый тариф за подачу питьевой воды будет равен 85,06 тенге за 1 куб. м.

Прочие же потребители будут платить за холодную воду и канализацию 251,87 и 154,39 тенге за 1 куб. м сооветственно.

Абоненты, не имеющие приборы учета, будут платить за водоснабжение по 967,46 тенге за 1 человека в месяц.

Напомним, 1 апреля ГКП "Костанай-Су" уже снижало тарифы на свои услуги для населения. Тогда был установлен тариф 76,78 тенге (с НДС) за 1 кубометр за услуги водоснабжения и 61,61 тенге (с НДС) за 1 кубометр на услуги по отводу и очистке сточных вод.