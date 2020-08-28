Минобороны предлагает отменить выдачу бумажных военных билетов

28 августа 2020, 09:02 |  Государство

Министерство предлагает автоматически ставить на воинский учёт граждан, сменивших место жительства, передает Informburo.kz.

Министерство обороны на межведомственной комиссии по вопросам оказания госуслуг предложило отказаться от бумажной версии военных билетов и выдавать их на руки лишь при военном положении, сообщается на сайте Министерства цифрового развития.

Сам военный билет будет храниться в местном военкомате, а уведомление о военной обязанности направят в личный кабинет граждан на портале электронного правительства.

"Необходимость истребования оригиналов военных билетов отпадёт, что сэкономит бюджетные затраты на 100%. Все нужные данные можно будет получить из информационной системы Министерства обороны через портал egov.kz", – сказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.

Минобороны также предлагает автоматически ставить на воинский учёт граждан, сменивших место жительства.

"Сведения автоматически поступят в нашу базу данных, и мы сразу осуществим постановку на воинский учёт, обращаться в военкомат не потребуется. Мы предлагаем автоматизировать сразу 16 наших госуслуг", – добавил Тимур Дандыбаев.

Прозвучало предложение применить композитный способ оказания некоторых госуслуг по принципу "одно заявление – комплекс госуслуг". Так, при обращении за постановкой на воинский учёт, гражданин автоматически получит уведомление о разрешении оказания ему госуслуги "Выдача военных билетов или их дубликатов (временных удостоверений взамен военных билетов) офицерам, сержантам, солдатам, запаса".

На заседании также рассмотрели вопросы автоматизации госуслуг в сфере регистрации автотранспортных средств, регистрации залога и выдачи водительского удостоверения. Эти услуги уже доступны на портале, предлагается увеличить их подвиды и упростить порядок их получения.

"Технически мы готовы, теперь наша общая задача – совместно проработать все бизнес-процессы и скорее начать работу", – подытожил и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.