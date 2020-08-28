Минобороны предлагает отменить выдачу бумажных военных билетов

Министерство предлагает автоматически ставить на воинский учёт граждан, сменивших место жительства, передает Informburo.kz.

Министерство обороны на межведомственной комиссии по вопросам оказания госуслуг предложило отказаться от бумажной версии военных билетов и выдавать их на руки лишь при военном положении, сообщается на сайте Министерства цифрового развития.

Сам военный билет будет храниться в местном военкомате, а уведомление о военной обязанности направят в личный кабинет граждан на портале электронного правительства.

"Необходимость истребования оригиналов военных билетов отпадёт, что сэкономит бюджетные затраты на 100%. Все нужные данные можно будет получить из информационной системы Министерства обороны через портал egov.kz", – сказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.

Минобороны также предлагает автоматически ставить на воинский учёт граждан, сменивших место жительства.

"Сведения автоматически поступят в нашу базу данных, и мы сразу осуществим постановку на воинский учёт, обращаться в военкомат не потребуется. Мы предлагаем автоматизировать сразу 16 наших госуслуг", – добавил Тимур Дандыбаев.

Прозвучало предложение применить композитный способ оказания некоторых госуслуг по принципу "одно заявление – комплекс госуслуг". Так, при обращении за постановкой на воинский учёт, гражданин автоматически получит уведомление о разрешении оказания ему госуслуги "Выдача военных билетов или их дубликатов (временных удостоверений взамен военных билетов) офицерам, сержантам, солдатам, запаса".

На заседании также рассмотрели вопросы автоматизации госуслуг в сфере регистрации автотранспортных средств, регистрации залога и выдачи водительского удостоверения. Эти услуги уже доступны на портале, предлагается увеличить их подвиды и упростить порядок их получения.

"Технически мы готовы, теперь наша общая задача – совместно проработать все бизнес-процессы и скорее начать работу", – подытожил и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.