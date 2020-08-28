Глава МОН: Уроки в дежурных классах должны быть по 40 минут – если их сократить, обучение потеряет смысл

Асхат Аймагамбетов раскритиковал школы, которые пытаются все уроки в дежурных классах уместить в один час, передает Informburo.kz.

Что случилось. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК заявил, что длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут, и школам следует придерживаться этой рекомендации.

Цитата министра. Глава МОН отметил, что со школами дополнительно проведут разъяснительную работу и разработают соответствующие инструкции.

"Когда некоторые коллеги пытаются все уроки в дежурных классах уместить в один час, то вообще самого смысла от организации такого дежурного класса, от проведения таких уроков нет. Это и для родителей неудобно. Если родитель привёл ребёнка, написал заявление в дежурные классы, и буквально через час его должен забрать, и при этом говорим, что осваиваем типовую программу, конечно, здесь возникает слишком много вопросов. Это неправильно", – отметил Асхат Аймагамбетов.

Министр образования также отметил, что при необходимости дети могут учиться и в субботу, соответствующее решение принимает педсовет вместе с руководителем организации образования. Этот вопрос входит в компетенцию школы.

Почему это важно знать. Во многих школах Казахстана уже прошли родительские собрания, на которых было объявлено, что уроки в дежурных классах будут сокращёнными, по 20-30 минут. Это вызвало недовольство среди родителей, которые восприняли такую организацию обучения формальной и малоэффективной. Первоначально в управлениях образования заявляли, что дежурные классы в школах, как и дежурные группы в детских садах, открываются в помощь работающим родителям.