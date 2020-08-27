"Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило на требование студентов не повышать стоимость обучения

Встреча руководства КРУ им. Байтурсынова и студентов, выступающих против повышения стоимости оплаты учёбы, прошла сегодня, 29 августа. За день до этого в социальных сетях появились посты с требованием не повышать стоимость обучения.

Студенты считают, что рост цен, когда из-за пандемии коронавируса у многих сократился или полностью потерян доход, это несправедливо и бесчеловечно.

На встречу с руководством пришли студентки 4 курса кафедры иностранной филологии Сабина АТЫМТАЕВА и Алина ТУЛЕГЕНОВА. Они сообщили, что остальные студенты либо не смогли, либо побоялись прийти.

Сабина Атымтаева (слева) и Алина Тулегенова

- У нас есть несколько вопросов: в связи с чем поднимают оплату и что из себя представляет дистанционное обучение? - сказала Атымтаева. - Насколько мы знаем, будет 20-минутная лекция и всё. В договоре сказано, что для повышения цен должен быть подписан приказ и мы должны быть согласны с этим изменением. Мы этого приказа не видели. У наших родителей из-за пандемии отсутствуют финансовые возможности оплачивать учёбу. Мы учимся в КРУ с сестрой. За год должны выплатить почти 800 000 тенге. В договоре также прописано, что стоимость обучения может быть изменена в случае, если «изданы нормативные акты, существенно меняющие условия и расходы на образовательные услуги». Можете объяснить, как изменились эти условия? В бухгалтерии нам сказали, что стоимость нашего курса в этом году будет около 380 000 тенге, в прошлом году выпускники платили 360 000 тенге.

Проректор по научной работе и инновациям КРУ Арман ИСМАИЛОВ пояснил, что занятие в онлайн-формате будет длиться 50 минут, из них 20 потратят на лекцию, остальное время займёт работа со студентами. Большая часть знаний будет передаваться электронным файлом.

- С марта мы готовим преподавателей для работы в режиме онлайн, - добавил проректор. - В три потока по 100-120 человек проводим обучение. Все лекции, лабораторные работы и практические занятия, запланированные в учебном плане, сохраняются. Нагрузка на студентов останется в том же объеме. Только занятия будут не в аудитории, а в Интернете.

Ректор КРУ Алма ДОЩАНОВА добавила, что преподаватели будут только больше готовиться к занятиям, и эта дополнительная нагрузка не заложена в их зарплате.

- Никто здесь скидку на пандемию делать не будет! - отметила Дощанова. - Да, действительно, в условиях пандемии студент должен проявить большую самостоятельность в изучении дисциплин. Это обязательно. Да, поднять стоимость обучения - это право университета. Согласно закону и договору, мы можем это сделать, но только раз в год, в пределах инфляции и имеющихся затрат. Я специально подготовила для нашей встречи цифры. Фонд заработной платы и налоговые отчисления увеличились на 22% , мы приобрели основные средства для работы на 7% больше по сравнению с прошлым годом, на 5% больше учебников, растут коммунальные тарифы на 14%. С переходом на дистанционный формат появилась необходимость обновить наши серверы. Все наши онлайн-встречи, мессенджер Zoom, система контроля за экзаменами Прокторинг приобретены за счёт университета. А единственный источник нашего дохода - образовательные услуги студентам. Да, мы ещё не подписывали приказ о повышении цен. Я не знаю, что вам сказали специалисты из бухгалтерии, но стоимость пока остаётся на прежнем уровне.

Дощанова отметила, что в этом году вместе с новым статусом регионального университет стал некоммерческим акционерным обществом. Все решения в нём теперь принимает совет директоров. Правда, пока его состав не сформирован. И только ближе к середине сентября состоится заседание, на котором, в том числе, обсудят вопрос о повышении стоимости услуг университета.

Дощанова заявила, что в период карантина для 2-го, 3-го и 4 курсов стоимость обучения подниматься не будет. С таким предложением она намерена обратиться к членам совета. Всё, что обсуждалось до этого, «было лишь намерением».

Ректор также отметила, что стоимость обучения на 3 курсе в прошлом году превышала 400 000 тенге, а на 4-м составляла около 360 000 тенге, значит, сумма за последний год обучения снижалась. Но тут есть важная деталь. В договоре определяется только стоимость одного кредита (по Болонской системе, куда входит КРУ, так называют часы занятий). По данным проректора Исмаилова, в прошлом году он стоил 6 500 тенге, а в этом году его сумма, с учётом инфляции, может вырасти до 7 000. А так как на 4 курсе во второй половине года нет очных занятий, количество кредитов резко сократится. Отсюда и понижение стоимости по сравнению с 3 курсом.

- Мне сказали, что вы (студенты - «НГ») создали страницу «Анти-КРУ». Меня это смущает. А где ваш патриотизм? - спросила Дощанова. - Нет бы, пришли и спросили, вы зачем-то всё выставляете в социальные сети. Я попросила нашего юриста, чтобы она изучила этот вопрос. Ведь за распространение ложных сведений у нас в законе предусмотрена ответственность.

Руководство КРУ неоднократно указывало, что «будет защищать честь университета» и бороться с недостоверной информацией в соцсетях. Таковой в университете считают информацию о том, что в конце учебного года был проведён перерасчёт с учётом дистанционного обучения.

Студентки настаивали на том, что их материальное положение ухудшилось независимо от роста расходов университета. Например, по словам Алины Тулегеновой, доход потеряла не только она сама, но и её мама, а соцвыплаты никто не получил. Вопрос о том, как оплатить учёбу, остался. Да, есть скидки. Для сестёр можно каждой сократить оплату на 25%, но при потере дохода это серьёзного результата не даёт. Девушки отметили, что такая проблема коснулась многих студентов, обучающихся на платной основе, которых в КРУ около 4 000.

- Не нужно обобщать. Что касается финансирования, это очень адресная работа, - ответила ректор. - Нужно доверять только официальной информации. Если есть желание ловить хайп, это стало модно... Но вы - студентка, должна же быть корпоративная культура и этика... Патриотизм никто не отменял. Если вы представляете интересы студентов, которые испытывают материальные трудности, составьте список этих студентов и принесите его нам. Мы открыты к диалогу!

- Планируете ли вы в связи с тяжёлой экономической ситуацией обратиться к совету директоров, чтобы снизить стоимость кредита? - спросил Дощанову корреспондент «НГ».

- Да, конечно. Мы делаем финансовый анализ, наша задача - повысить доход вуза за счёт привлечения грантового финансирования, - ответила ректор.

Алма Дощанова отметила, что по итогам прошлого учебного года, конец которого прошёл уже в условиях карантина, о финансовых трудностях заявили более 10 учеников. Но их не стали отчислять, университет предлагает заключить дополнительное соглашение и отсрочить выплату на несколько лет. Данных о том, сколько студентов не могут оплатить учёбу в новом учебном году, у КРУ нет. Но Дощанова пообещала, что такая возможность будет предоставлена всем желающим, для этого нужно будет подтвердить потерю дохода.



