Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в Костанайской области можно проверить, заразились вы Covid-19 или нет?

С начала августа лаборатории костанайского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» возобновили тестирование на Covid-19 методом ПЦР. В сентябре в центральной лаборатории планируют начать тестирование пациентов методом ИФА (иммуноферментный анализ - сдача крови на антитела).

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- До этого мы работали только для пациентов провизорных госпиталей, но на сегодня они закрыты, - пояснила «НГ» заместитель директора филиала Шолпан МУХАРБАЕВА. - Стоимость ПЦР-теста не изменилась - 11 500 тенге. Анализы делают в пяти лабораториях. Две из них - особо опасная и вирусологическая — находятся в центральном офисе по пр. Аль-Фараби, 113. На базе их мы сейчас делаем анализы на ПЦР. Еще одну лабораторию открыли в апреле на базе КГУ. Одна ветлаборатория, где можно сдать тест на Covid-19, расположена в Карабалыке, еще одна - в Тобыле. В них сейчас работают наши внештатные сотрудники.

По словам Мухарбаевой, пробами для проведения ПЦР-тестирования все 5 лабораторий обеспечивает управление здравоохранения. Сейчас около 435 проб в день хватает, чтобы провести анализы желающим и уже завтра выдать результат.

- К той вспышке, которая была в июне-июле, мы были не совсем готовы, поэтому и была задержка с выдачей результатов, - пояснила заместитель директора филиала. - Сейчас проблем с тестированием нет. Заявку на увеличение количества проб подали на октябрь, когда, возможно, опять будет сезонное заболевание Covid-19.

Бесплатно сдать анализы на коронавирус могут те, у кого проявились симптомы заболевания: боль в горле, температура, слабость, головокружение. Но для этого им нужно сначала обратиться к терапевту поликлиники, к которой они прикреплены. Большинство платных анализов сейчас сдают студенты, прописанные в России, которым при пересечении границы требуется протокол о тестировании на коронавирус.

- В сентябре на базе двух наших центральных лабораторий по пр. Аль-Фараби, 113 можно будет сдать тест на Covid-19 методом ИФА, - отметила Мухарбаева. - Его стоимость пока не известна.

Платные тесты на коронавирус методами ИФА и ПЦР также можно сдать в лабораториях клиники «Олимп» по адресам ул. Победы, 70; ул. Амангельды, 72; 9-й микрорайон 6 «А»; пр. Кобланды батыра, 36; микрорайон Юбилейный, 22.

- Придя в эти лаборатории, можно сдать тест на коронавирус методом ИФА, - пояснила «НГ» представитель КДЛ «Олимп». - Для того чтобы сдать ПЦР-тест, необходимо заполнить анкету на сайте нашей клиники. В течение 48 часов с анкетируемым свяжутся и скажут, когда и куда подойти для сдачи ПЦР-теста.

В лаборатории Invivo тесты на Covid-19 методом ПЦР можно сдать в лаборатории по ул. Амангельды, 161, методом ИФА - в лабораториях по пр. Кобланды батыра, 31 и ул. Победы, 26.

Где можно сдать тесты в Костанае?