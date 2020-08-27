С 1 сентября за свет костанайцам придется платить больше

Областной департамент комитета по регулированию естественных монополий удовлетворил заявку ТОО «КЭЦ» на повышение тарифа. Для бытовых потребителей плата за киловатт/час электроэнергии теперь составит 17,17 тенге вместо 16,35 тенге.

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Повышение для бюджетных организаций и юридических лиц более существенно.

Для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета, тариф будет 42,42 тенге ( с НДС) за 1 кВт/ч вместо прежних 28,28 тенге.

Для юридических лиц и прочих потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд - 29,73 тенге (с НДС) за 1 кВт/ч вместо прежних 26,10 тенге. Подробная информация об изменениях размещена на сайте ТОО «Костанайский энергоцентр».

14 августа в Костанае проходили публичные слушания, на которых энергетики обосновывали рост своих тарифов подорожанием с 1 июля электроэнергии у производящих станций на 25%. В заявке ТОО речь шла о повышении среднеотпускного тарифа на 22%, однако антимонопольное ведомство, как сообщает его пресс-служба, проведя экономическую экспертизу, сочло обоснованным рост лишь на 10,4%.