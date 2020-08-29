Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?

Власть должна помнить, что если у народа кончается терпение, то он сжигает порты, а не корабли

Ранее президент Казахстана Токаев признал, что консультируется с Елбасы, но противоречий между ними нет. Правда, было не совсем понятно - то ли Токаев со всем соглашается с Назарбаевым, то ли наоборот. И не поймешь, кто маршал, а кто барабанщик, не знаем, под кем живем, перед кем шапку ломать.

Новый президент избежал соблазна немедленных действий. Но вот, наконец, Токаев начал показывать, что он все-таки глава государства. На августовском совещании по вопросам борьбы с коррупцией Токаев потребовал усиления борьбы с ней, что не совпадает с политикой Назарбаева по гуманизации законов.

Есть такой цирковой номер, когда один акробат двоих изображает, борется, кувыркается. Так и наша власть боролась с коррупцией. Но похоже, что над коррупционерами начали сгущаться тучи. Известно, что появившееся на горизонте тучка не всегда является предвестником грозы. Так и у нас между постановлением правительства или указом президента и его выполнением остается немалый простор для всевозможных проволочек и задержек. У нас пропасть между намерениями и действительностью. Посмотрим, что будет в этом случае.

На этом же совещании президент отметил: «Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию протестных настроений». Это так, но есть и другие причины, ведущие к протестным настроениям. Народ молчал тридцать лет, но его молчание было суровое, сдержанное, недоброе. Большинство населения страны все это время оставались бесстрастными, пассивными созерцателями, ожидавшими чуда, которое обещал Назарбаев. Дождались лишь блистательной нищеты. Мало кто верит в программы 2030, 2050 или в 97% голосов, набранных на выборах. И вот тихий, почти молчаливый ропот населения уже перерос в протестные митинги. Постепенно негативные явления в экономике, управлении, духовной жизни, безудержный рост цен, беззаконие и произвол чиновников сливаются в панораму всеобщего кризиса.

Несмотря на то, что наш народ терпелив к нуждам, все-таки люди стали выходить на митинги. И выходят они явно не за обещаниями, потому что ими голодный желудок не наполнишь. Вообще-то люди давно не верят торжественным заверениям власти. Власть должна помнить, что если у терпеливого народа кончается терпение, то он сжигает порты, а не корабли. Потому власть так яростно разгоняет митинги. Тут особенное рвение проявляет полиция, а суды щедро раздают наказания.

Дошло до абсурда. Где-то на юге республики в детском садике разыгрывали сценку по разгону митингов. Костанайские школьники смастерили робота, умеющего разгонять митинги. У нас любые притязания народа власть рассматривает как непристойное возмущение черни.

Будем ждать, вдруг новый президент Токаев окажется человеком не слова, а дела.