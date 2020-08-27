— Наши телеоператор Илья Лемаев и корреспондент Дарья Рыжкова поехали на другое задание, а когда вышли, увидели во дворе эту картину. Корова напала на бабушку, люди пытались её оттащить. Коровы ходили по детской площадке, и старушки решили их выгнать. Коровам это не понравилось, — рассказали 74.RU в телерадиокомпании.

По словам журналиста, корова уронила старушку на землю и начала забивать копытами. Животные покалечили двух человек. У пенсионерки многочисленные ушибы и переломы, её госпитализировали. У помогавшего ей мужчины — ссадины и незначительные раны. В ГУ МВД по Челябинской области 74.RU уточнили, что прогнавший коров полицейский не пострадал.

— Вечером 25 августа в ОМВД по Верхнеуфалейскому городскому округу поступило сообщение о нападении коровы на женщину. На место выехали сотрудники полиции. Пострадавшей женщине 1951 года рождения врачами оказана помощь. В результате принятых сотрудниками МВД действий коров удалось отогнать, — прокомментировали в пресс-службе регионального полицейского главка. — В настоящее время устанавливается владелец животных. По результатам проверки материалы в отношении него передадут в администрацию города для рассмотрения их на административной комиссии и решения вопроса о привлечении хозяина животного к ответственности.

Жители Верхнего Уфалея давно жалуются на гуляющих по городу коров. Администрация пригрозила владельцам штрафами, но те отказываются самостоятельно нанимать пастуха и платить за выгул крупного рогатого скота.