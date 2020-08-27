Видео о штрафе за многоразовую маску прокомментировали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения прокомментировали видео о "запрете" на ношение многоразовых масок, передает Tengrinews.kz.

Казахстанец записал на видео момент, когда, как он заявил, его оштрафовали за нарушение части 1 статьи 425 КоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Статья предусматривает штраф в 30 МРП (83 340 тенге). Кадры распространились в соцсетях.

Также мужчина заявил, что его штрафуют за ношение многоразовой маски на рабочем месте.

"Здесь у нас сотрудник полиции. Я зашел в строительный магазин. Я зашел в маске, единственное - маска была приспущена, нос открытый. Мне выписывают штраф в 83 тысячи. Мне показывают (документ). Еще говорят, что многоразовые маски тоже запрещены. За это тоже штраф. То есть говорят, что в любом случае надо носить одноразовые маски. Довожу до сведения, что без предупреждения людей штрафуют", - сказал автор видео.

"Будьте бдительны. В любом месте вас могут подстерегать", - заключил мужчина.

В пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы разъяснили, могли ли мужчину наказать за ношение многоразовой маски.

"Касательно многоразовых масок. В постановлении главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина не указано, что есть запрет на ношение многоразовых масок. Но время ношения маски регламентируется. Рекомендуется менять маску каждые 2-3 часа. Каждый гражданин имеет право сам выбирать маску", - сообщили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов сообщил, что запрета на ношение многоразовых тканевых масок в Казахстане нет.

"Разрешается использование тканевых масок. Это то же самое, что и многоразовые. Тканевые многоразовые маски не запрещены. Если на видео есть явные нарушения со стороны мониторинговых групп, то будут приняты меры", - сказал представитель Минздрава.

В пресс-службе Министерства юстиции отметили, что работа контролирующих органов направлена на защиту жизни и здоровья граждан.

"Маску надо носить правильно, и Минздрав уже многократно во всех СМИ объяснил, как это делать. Социальная ответственность и взаимное уважение прав на здоровье и благополучие должны быть главными принципами поведения граждан, особенно в местах массового скопления”, - прокомментировали в пресс-службе Министерства юстиции.