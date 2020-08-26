С 31 августа откроются тренажёрные залы, театры, нацпарки. Возобновится движение междугородних автобусов
Фото из архива "НГ"
Межведомственная комиссия по нераспространению Covid-19 одобрила второй этап послаблений ограничительных мер в деятельности объектов, сообщается на сайте премьер-министра.
"С учётом достигнутого положительного эффекта МВК приняла решение с 31 августа возобновить деятельность:
- религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);
- бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись);
- тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись);
- спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м. на 1 посетителя);
- объектов культуры (до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);
- особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);
- движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.
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