С 31 августа откроются тренажёрные залы, театры, нацпарки. Возобновится движение междугородних автобусов

26 августа 2020, 16:22 |  Государство
Также разрешено возобновить работу бассейнов и спортивных комплексов, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Межведомственная комиссия по нераспространению Covid-19 одобрила второй этап послаблений ограничительных мер в деятельности объектов, сообщается на сайте премьер-министра.

"С учётом достигнутого положительного эффекта МВК приняла решение с 31 августа возобновить деятельность:

 
  • религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);
  • бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись);
  • тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись);
  • спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м. на 1 посетителя);
  • объектов культуры (до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);
  • особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);
  • движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.
"Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП "Атамекен", общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований", – отметил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.