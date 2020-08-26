9 случаев COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области

А вот с диагнозом пневмония за 25 августа ни одного заболевшего не выявлено. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в областном информационном штабе.

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Из 9 случаев заболевания коронавирусной инфекции 3 - у жителей областного центра, 2 - в Лисаковске и по одному в Рудном и городе Тобыле. Также COVID-19 подтвержден у жителей Аулиекольского и Денисовского районов - по одному в каждом.

- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в штабе. - Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в регионе на 25 августа зарегистрировано 3 365 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 2 784 пациентов выздоровели.