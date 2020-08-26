Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября

3 октября 2020 года завершается период обмена банкнот номиналом 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Пока обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты проводится исключительно в филиалах Национального банка.

Банкноты образца 2006 года

"Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны", - пояснил директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.

Информацию об адресах и контактах филиалов Национального банка можно найти на сайте финрегулятора.