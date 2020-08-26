Старые банкноты не будут обменивать в Казахстане с 3 октября
3 октября 2020 года завершается период обмена банкнот номиналом 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
Пока обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты проводится исключительно в филиалах Национального банка.
Банкноты образца 2006 года
"Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны", - пояснил директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов.
Информацию об адресах и контактах филиалов Национального банка можно найти на сайте финрегулятора.
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