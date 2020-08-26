Названы самые популярные авто у казахстанцев

О том, какие автомобили больше всего предпочитают казахстанцы, рассказали в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", передает Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Наибольшей популярностью среди казахстанских автовладельцев, по данным союза, пользуется LADA. На долю российской марки приходится 19,6 процента, или 712,2 тысячи автомобилей.

Следом идут Toyota c долей 13,6 процента (493,4 тысячи единиц), Volkswagen (7,8 процента, 283,3 тысячи единиц), Audi (5,8 процента, 211,5 тысячи единиц), Mercedes-Benz (4,9 процента, 177,2 тысячи единиц), GAZ (4,2 процента, 153,1 тысячи единиц), Mitsubishi (4,1 процента, 150,3 тысячи единиц), Nissan (4,1 процента, 148,6 тысячи единиц), Hyundai (3,5 процента, 128,6 тысячи единиц) и "Москвич" (3,3 процента, 119,2 тысячи единиц).

В региональном разрезе, по данным "КазАвтоПрома", наибольший парк транспортных средств всех типов находится в Алматы (15,8 процента), Туркестанской области (включая Шымкент, 10,7 процента), Алматинской области (10 процентов), Восточно-Казахстанской области (8,1 процента) и в Нур-Султане (8 процентов).

Кроме того, в Союзе предприятий автомобильной отрасли сообщают, что по состоянию на 1 июля уровень автомобилизации в стране снизился до отметки 194 автомобиля на 1 000 жителей.