Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса

Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Фото:primeminister.kz

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармацией" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" только после прохождения всех стадий испытаний, когда будет достаточно точно понятна ее безопасность. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после проведения всех стадий клинических испытаний вакцины.

В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

Напомним, в российском Институте Гамалеи, где разработали первую в мире вакцину от коронавируса, сообщали, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в октябре 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины. В ней примут участие более 40 тысяч человек.