Экошпон на межкомнатных дверях: плюсы и минусы
На данный момент рынок пестрит разнообразием межкомнатных дверей, изготовленных из различных материалов. Наиболее распространённый из них — экошпон, потому что он долго служит, недорого стоит и красиво выглядит. Этот материал имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Что это такое
Экошпон — это облицовочный материал, который изготавливается из древесных волокон с примесью синтетических веществ. Они поддаются длительному прессованию, из-за чего становятся единым целым. По фактуре экошпон напоминает плёнку, т.к. из-за давления из него удаляется весь воздух. В результате получается многослойное полотно, обладающее высокой прочностью. Им обклеивают не только двери, но и другую мебель.
Двери из данного материала просты в установке и могут прослужить очень долго. При этом за ними легко ухаживать. Если вас заинтересовали данные двери - обратите внимание на онлайн-каталог компании Белвуддорс в Нур-Султане.
Преимущества
Основные плюсы заложены в качестве материалы. Именно на эксплуатационные характеристики покупатель обращает внимание в первую очередь. Межкомнатные двери из экошпона обладают:
- Износостойкостью и цветоустойчивостью.
Покрытие практически не портится под воздействием прямых солнечных лучей и ударов.
- Долголетие.
Качественный экошпон при должном уходе прослужит до 10-ти лет.
- Влагостойкостью.
Облицовке не страшна повышенная влажность, а также резкий перепад температуры. Если натуральное дерево может испортиться при повышенной влажности, то двери из экошпона абсолютно безопасно устанавливать в ванной, кухне, туалете и в любых других жилых помещениях.
- Широким ассортиментом.
Покупатель может выбрать любую модель, которых представлено великое множество. Межкомнатные двери бывают любого цвета, дизайна и имитировать любую породу дерева, поэтому их можно подобрать под любой интерьер.
- Простотой в уходе.
Двери из данного материала легко чистятся обычной влажной салфеткой или губкой с неагрессивным чистящим средством (например, средство для мытья посуды). Главное, чтобы оно не содержало щёлочь.
- Экологичностью.
Экошпон безопасен для человеческого здоровья. Он не выделяет никаких токсинов даже при жаре. А при его изготовлении не используются вредные примеси и добавки.
- Низкой ценой.
Обладая высоким качеством, двери из экошпона стоят гораздо дешевле, чем их аналоги из натурального шпона или дерева. Так, приобретение одной двери из экошпона покупателю обойдётся примерно в 5-9 тысяч рублей.
- Красотой.
Двери обклеиваются таким образом, что края плёнки заворачиваются вовнуть. Поэтому даже со временем на стыках не будут видны отклеивающиеся края плёнки.
Помимо моделей самих дверей, есть 3 вида экошпона. Выделяют нанофлекс, CPL-ламинатин и полипропиленовую плёнку. Между собой они отличаются внешним видом и незначительной разницей в эксплуатационных характеристиках.
Недостатки
Несмотря на множество преимуществ, межкомнатные двери из экошпона имеют некоторые минусы. А именно:
- При частом механическом воздействии могут появиться видимые вмятины, царапины и т.д. Как и на любом материале, если с ним плохо обращаться;
- Экошпон нельзя отреставрировать. При значительных дефектах выход один — покупать новую дверь.
- Экошпон — лишь имитация дерева. Поэтому он будет смотреться не уместно в дорого обставленных помещениях.
- Отсутствие шумоизоляции. Двери из экошпона практически всегда полые внутри, а значит, хорошо пропускают любой шум.
Прежде чем приобретать межкомнатные двери из экошпона, следует взвесить все «за» и «против». В каком-то интерьере данный материал будет смотреться уместно, а в каком-то нет.
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