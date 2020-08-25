На данный момент рынок пестрит разнообразием межкомнатных дверей, изготовленных из различных материалов. Наиболее распространённый из них — экошпон, потому что он долго служит, недорого стоит и красиво выглядит. Этот материал имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Что это такое

Экошпон — это облицовочный материал, который изготавливается из древесных волокон с примесью синтетических веществ. Они поддаются длительному прессованию, из-за чего становятся единым целым. По фактуре экошпон напоминает плёнку, т.к. из-за давления из него удаляется весь воздух. В результате получается многослойное полотно, обладающее высокой прочностью. Им обклеивают не только двери, но и другую мебель.

Двери из данного материала просты в установке и могут прослужить очень долго. При этом за ними легко ухаживать. Если вас заинтересовали данные двери - обратите внимание на онлайн-каталог компании Белвуддорс в Нур-Султане.

Преимущества

Основные плюсы заложены в качестве материалы. Именно на эксплуатационные характеристики покупатель обращает внимание в первую очередь. Межкомнатные двери из экошпона обладают: