Хотя дети и реже заражаются КВИ, они могут быть переносчиком инфекции, отметил официальный представитель Минздрава, передает Informburo.kz

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Детям, которые будут посещать дежурные классы, не нужно носить перчатки на уроках, заявил официальный представитель Минздрава РК Багдат Коджахметов.

"Хотелось бы заверить вас, что перчатки детям надевать не обязательно. Это фейковая информация сейчас гуляет в социальных сетях, она не соответствует действительности. Маски же детям во время уроков носить надо, потому что дети хоть и реже болеют, чем взрослые, по статистики мы видим, что процент довольно низкий, тем не менее, они являются переносчиками этих болезней и могут заразить людей более старшего возраста и людей, которые входят в группу риска", – отметил Багдат Коджахметов.

Корреспондент informburo.kz задал уточняющий вопрос, будут ли детей обеспечивать масками в самих школах, или об этом должны позаботиться родители.

"Насколько я знаю, бюджетом не предусмотрены средства на обеспечение детей масками. Вопрос хороший, давайте я его передам руководству министерства для того, чтобы рассмотреть такую возможность", – ответил Багдат Коджахметов.

Ранее многие СМИ сообщали, что родители должны обеспечить ребёнка всеми необходимыми средствами для недопущения риска заражения коронавирусом (маски, перчатки, антисептик в индивидуальном флаконе или влажные антибактериальные салфетки). В связи с этим многие родители задались вопросом, где достать перчатки на ребёнка 6-9 лет, и каким образом дети будут писать на уроках в перчатках.