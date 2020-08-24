Новую инфекционную больницу построят в Костанае

Завершить строительство планируется в октябре. Такая срочность вызвана необходимостью разгрузить действующие больницы и поликлиники. Об этом Служба региональных коммуникаций Костаная сообщила на своей странице в Instagram.

Новое медучреждение площадью 6,76 тыс кв. м возводят в микрорвйоне Аэропорт. По сообщению РСК, больница будет рассчитана на 200 коек.

- Больница будет одноэтажной, состоящей из нескольких корпусов, - сообщает РСК, - Строительство инфекционной больницы началось в конце июля, завершение планируется в октябре. На данный момент разработан котлован, проводится обратная засыпка, щебеночная подготовка, устройство и монтаж железобетонных блоков.





Подрядчик объекта - строительная компания BI Group.

Фото со страницы Архимеда Мухамбетова в Instagram

