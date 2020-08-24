Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала освободил, а потом посадил экс-начальника управления спорта ЗКО

Бывшего начальника управления спорта Западно-Казахстанской области Муслима УНДАГАНОВА выпустили из-за решетки, но спустя несколько дней вернули. Корреспондент "Времени" Стас КИСЕЛЁВ провел расследование и выяснил: и то и другое было сделано незаконно.

ОТПУЩЕНИЕ И ЗАДЕРЖАНИЕ

Ундаганов получил свободу 14 августа и уехал домой в Уральск. А всего лишь неделю спустя его задержали силами спецназа и вновь водворили в зону.

Почему это случилось? Потому что костанайский облсуд нашел некие вновь открывшиеся обстоятельства, позволившие ему изменить участь преступника. И это мощнейший скандал, буквально "подгаданный" к последнему выступлению президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА по проблемам коррупции. В то время как глава государства требует прекратить практику условно-досрочного освобождения коррупционеров, в Костанае нагло и беспринципно попирают закон под видом того, что его соблюдают.

Судья Мерей Аманжулов

Первый судебный беспредел в этой истории случился 8 июля, когда судья суда №2 г. Костаная Мерей АМАНЖУЛОВ (на снимке) постановил условно-досрочно освободить из колонии Муслима Ундаганова, осужденного за создание ОПГ, участники которой похитили у государства более 135 млн тенге. Ундаганов отсидел 7 лет из назначенных ему 9 лет и 9 месяцев. То есть вроде как две трети оттрубил - пора на волю. Но были ли у него основания вырваться из-за решетки?

СКАНДАЛЬНЫЕ ФАКТЫ

К судебному заседанию Ундаганов пришел в статусе нарушителя: ему была присвоена первая отрицательная степень поведения. Иначе с тремя взысканиями и "званием" систематического нарушителя режима не бывает. Тем не менее…

В суд была представлена справка из бухгалтерии УК 161/2, в которой отбывал наказание Ундаганов, со сведениями о погашении долга осужденным и его подельниками. Из этого документа следовало: сумма возмещения составила менее половины (примерно 52 млн тенге, или 38 процентов), и деньги эти поступали от осужденных в солидарном порядке. Это означает, что кто бы из участников сколько ни заплатил (хоть 1 тенге, хоть 10 миллионов), каждый из них будет считаться должником до тех пор, пока сумма не будет выплачена полностью. Об этом сказано в части 3 статьи 287 Гражданского кодекса.

Несмотря на это простейшее правило, костанайский суд постановил считать Ундаганова всего лишь должником, выплатившим… свою долю из суммы 130-миллионного солидарного обязательства! А значит - получившим право на УДО, хотя непогашенный ущерб государству составил более 67 млн тенге.

Судья Клышпай САЛЬМУХАМЕТОВ

Постановление о том, чтобы Ундаганов белым лебедем полетел из костанайской зоны домой в Уральск, странным и возмутительным образом устояло и в суде апелляционной инстанции, который состоялся под председательством судьи Клышпая САЛЬМУХАМЕТОВА.

На скандальные факты слепоты костанайской Фемиды последовательно указывала прокуратура и, конечно же, потерпевшая сторона - ГУ "Управление туризма, физкультуры и спорта Западно-Казахстанской области". Ее руководитель Каймен ЕСЕНДИЯРОВ вообще оказался в странном положении - он вплоть до 18 августа (!) не знал о том, что суд решил освободить коррупционера.

Между тем преступник добровольно не погасил ни копейки. Взысканные с него и обращенные в доход государства 51,8 млн тенге - это результат работы судебного исполнителя, реализовавшего с торгов имущество экс-чиновника.

КОЗА ОТПУЩЕНИЯ?

И вот тут мы подошли к самому интересному месту. Оказалось, что тот самый государственный судебный исполнитель западно-казахстанского депюста Гульмира ПАПАШЕВА сегодня объявлена главной и единственной виновницей скандала. Как же оказалось возможным такое развитие событий? Расскажем по порядку.

Государственный судебный исполнитель западно-казахстанского депюста Гульмира ПАПАШЕВА

В один день, 19 августа, на свет появились протест прокурора на постановление судебной апелляционной коллегии, постановление суда о восстановлении сроков для рассмотрения жалобы западно-казахстанского облспортуправления и даже постановление судебной коллегии по уголовным делам, которое отменило предыдущие судебные акты. Это последнее постановление было изготовлено председателем Костанайского облсуда Асламбеком МЕРГАЛИЕВЫМ на основании неких "вновь открывшихся обстоятельств". Признаться, такой скорости судопроизводства видеть прежде не доводилось.

Председатель Костанайского облсуда Асламбек МЕРГАЛИЕВ

Конечно, возникла срочная необходимость объяснить происходящее. Председатель облсуда Мергалиев не придумал ничего лучше, как найти в этом деле крайнего, о чем и сообщил на спешно проведенном брифинге.

- Государственный судебный исполнитель ввела судебные органы в заблуждение относительно действительного возмещения ущерба, о чем не было известно судебным органам, - заявил Мергалиев.

В отношении Папашевой инициировано досудебное расследование, и она ответила председателю костанайского облсуда в своем Фейсбуке (пост впоследствии она удалила): "Ответственно заявляю, что по вопросу условно-досрочного освобождения гражданина Ундаганова М. не представляла документы, свидетельствующие о полном погашении им задолженности перед государством… Мой адвокат… рекомендовал мне больше не давать никаких комментариев…"

А как же быть с фигурирующей в судебных документах и прозвучавшей во время брифинга фразе о "полном погашении в солидарном порядке доли Ундаганова"? Папашева действительно употребила в своем в письме, адресованном в УК 161/2, эту фразу. Но что мешало суду ее оценить? Тем более что сведения о 70 млн тенге непогашенного долга у него были.

Кто виноват в случившемся - молодая судоисполнитель Папашева или опытнейшие судьи двух инстанций? Могла ли она ввести в заблуждение столь искушенного судью, как тот же Сальмухаметов, чье имя, между прочим, находится в списке кандидатов на должность судьи Верховного суда? Или что, его на мякине провели?

Повторяю, в солидарном долге не бывает чьей-то доли. В конце концов, если столь простое понятие известно журналисту, то почему с ним не могли разобраться судьи?

ГОРЬКАЯ ВИШНЯ

Есть в этом деле и несколько вишенок на торте. Например, удивительная сердобольность костанайской Фемиды, которая сочла жалобы Ундаганова на боли в сердце равнозначными понятию инвалидности заключенного. А ведь это стало одним из дополнительных аргументов для его освобождения.

Ну и, наконец, самое важное и смешное. Дело это вообще не могло быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам. В нормативном постановлении ВС от 29 июня 2018 года приведен исчерпывающий перечень судебных актов, которые могут быть пересмотрены по таким основаниям. Это оправдательный либо обвинительный приговор, постановление о прекращении дела и постановление о конфискации имущества до приговора. Все. То же самое написано в ст. 500 Уголовно-процессуального кодекса. Постановления об освобождении от наказания в этом списке нет.

На всякий случай я проверил, существует ли в Казахстане практика вынесения постановлений об отмене УДО по вновь открывшимся обстоятельствам. Ни одного подобного дела в электронной базе не нашел. Как знать, может, неправильно искал? Но в этой самой электронной судебной базе существуют такие места, где сам черт ногу сломит. И далеко не всегда там можно найти нужную информацию. Вот как это случилось и с делом, о котором рассказано в этой статье.

Вывод прост: никаких вновь открывшихся обстоятельств, благодаря которым выпущенного на свободу преступника вернули в зону, на самом деле не было и нет. Как не было и нет законных оснований для пересмотра дела этой категории в обычном порядке. А это означает, что правоохранительные органы сегодня не хотят даже подозревать, что беззаконие в костанайских судах могло быть преднамеренным.

Фото из соцсетей, скриншот видеосъемки задержания Ундаганова, Костанай