Замена КСК: на что тратят деньги казахстанцев

В Казахстане постепенно внедряют ОСИ - новую форму управления объектами кондоминиума. Это альтернатива КСК, при которой собственники сами следят и отвечают за свое жилье. На что им придется тратиться и какие взять на себя обязательства - в материале Tengrinews.kz.

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Многие казахстанцы жаловались и жалуются на плохо работающие КСК: люди считают, что их деньги уходят в никуда, и ни о каком благоустройстве дома и территории часто не идет и речи. Теперь жильцы могут отказаться от недобросовестной управляющей компании и создать объединение собственников имущества - ОСИ.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, как будет работать новая система.

"После создания ОСИ у жителей появятся свои счета для их отдельного дома. Деньги, которые они платили в КСК, должны перейти на их новые счета, так как при оплате в банк все данные о том, кто вносит средства, сохраняются", - рассказали в пресс-службе МИИР.

В министерстве уточнили, что по закону "О жилищных отношениях" каждый дом обязан иметь два сберегательных счета и постоянно пополнять их: "На содержание жилья" и "На капитальный ремонт".

"После создания ОСИ жильцам дома нужно провести собрание и принять смету расходов. Деньги могут расходоваться со счета, предназначенного для капитального ремонта, с целью ремонта крыши, фасада и других дорогостоящих частей общего имущества объекта кондоминиума. А деньги со счета "На содержание жилья" делятся: не более 30 процентов уходит на управление, не более 70 процентов - на содержание общего имущества", - рассказали в МИИР.

В ведомстве уточнили, что в управление объектом кондоминиума включаются следующие расходы:

оплата услуг ведения бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности;

плата исполнительному органу за управление объектом кондоминиума (размер согласовывается на собрании или советом дома);

обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления и другое);

банковские услуги;

оплата за расчетно-кассовое обслуживание;

расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание).

В содержание общего имущества объекта кондоминиума включаются следующие расходы:

дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума;

техническое обслуживание, локализация аварий общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции);

подготовка общедомовых инженерных систем и оборудования к осенне-зимнему периоду;

обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума;

обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума. Сюда входят озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши;

приобретение, установка, сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета;

обеспечение безопасной эксплуатации опасных технических устройств, текущего ремонта и локализации аварийных случаев (обслуживание лифтов) по решению собрания собственников квартир и нежилых помещений;

противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации, за исключением приобретения и установки систем противопожарной сигнализации и пожаротушения;

текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума (на основании дефектного акта);

оплата коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума по решению собрания собственников квартир, нежилых помещений;

установка домофонного оборудования;

техническое обслуживание домофонного оборудования;

хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое).

Напомним, казахстанцы должны до 7 января 2021 года создать ОСИ или ПТ и отойти от старой формы управления домом.