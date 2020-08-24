Замена КСК: на что тратят деньги казахстанцев
Tengrinews.kz.
В Казахстане постепенно внедряют ОСИ - новую форму управления объектами кондоминиума. Это альтернатива КСК, при которой собственники сами следят и отвечают за свое жилье. На что им придется тратиться и какие взять на себя обязательства - в материале Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
Многие казахстанцы жаловались и жалуются на плохо работающие КСК: люди считают, что их деньги уходят в никуда, и ни о каком благоустройстве дома и территории часто не идет и речи. Теперь жильцы могут отказаться от недобросовестной управляющей компании и создать объединение собственников имущества - ОСИ.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, как будет работать новая система.
"После создания ОСИ у жителей появятся свои счета для их отдельного дома. Деньги, которые они платили в КСК, должны перейти на их новые счета, так как при оплате в банк все данные о том, кто вносит средства, сохраняются", - рассказали в пресс-службе МИИР.
В министерстве уточнили, что по закону "О жилищных отношениях" каждый дом обязан иметь два сберегательных счета и постоянно пополнять их: "На содержание жилья" и "На капитальный ремонт".
"После создания ОСИ жильцам дома нужно провести собрание и принять смету расходов. Деньги могут расходоваться со счета, предназначенного для капитального ремонта, с целью ремонта крыши, фасада и других дорогостоящих частей общего имущества объекта кондоминиума.
А деньги со счета "На содержание жилья" делятся: не более 30 процентов уходит на управление, не более 70 процентов - на содержание общего имущества", - рассказали в МИИР.
В ведомстве уточнили, что в управление объектом кондоминиума включаются следующие расходы:
- оплата услуг ведения бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности;
- плата исполнительному органу за управление объектом кондоминиума (размер согласовывается на собрании или советом дома);
- обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления и другое);
- банковские услуги;
- оплата за расчетно-кассовое обслуживание;
- расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание).
В содержание общего имущества объекта кондоминиума включаются следующие расходы:
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума;
- техническое обслуживание, локализация аварий общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции);
- подготовка общедомовых инженерных систем и оборудования к осенне-зимнему периоду;
- обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума;
- обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума. Сюда входят озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши;
- приобретение, установка, сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета;
- обеспечение безопасной эксплуатации опасных технических устройств, текущего ремонта и локализации аварийных случаев (обслуживание лифтов) по решению собрания собственников квартир и нежилых помещений;
- противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации, за исключением приобретения и установки систем противопожарной сигнализации и пожаротушения;
- текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума (на основании дефектного акта);
- оплата коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума по решению собрания собственников квартир, нежилых помещений;
- установка домофонного оборудования;
- техническое обслуживание домофонного оборудования;
- хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое).
Напомним, казахстанцы должны до 7 января 2021 года создать ОСИ или ПТ и отойти от старой формы управления домом.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 54
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020