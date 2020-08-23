Какие нарушения выявили при строительстве дороги в районе Беимбета Майлина?

Мониторинг участка строительства автодороги в районе имени Б.Майлина провели Национальный центр качества дорожных активов, менеджеры проектного офиса «Қостанай - адалдық алаңы», члены специальной мониторинговой группы и антикоррупционной службы. Инициатор проверки - местный отдел ЖКХ.

О том, какие нарушения были выявлены в ходе мониторинга, рассказали в антикоррупционной службе Костанайской области. Среди них - сетка трещин на дорожном полотне, а толщина асфальта и качество используемых материалов не соответствуют нормативам.

Толщина этого керна меньше нормы

- Проведена инспекция участка среднего ремонта автодороги на участке подъезда к поселку Увальное, - сообщил руководитель филиала центра дорожных активов Абылайхан АЛШИНБАЕВ. - В ходе инспекции отобраны 9 кернов асфальтобетонного покрытия, по результатам отбора проб толщина 1 керна составляла 2,5 см, а по правилам должно быть - 5 см. Кроме того, была выявлена сетка трещин общей площадью 200 кв. м.

В антикоррупционной службе отметили, что подрядчики будут обязаны устранить все нарушения. Мониторинг качества строительства автодорог продлится до конца строительного сезона. Обо всех несоответствиях при укладке дорожного полотна можно сообщить по номеру Call-центра: 1424.